Gwen Stefani zeigt luxuriöses Farmglück mit Blake Shelton

Gwen Stefani (56) hat ihre Fans mit einem Blick hinter die Kulissen ihrer imposanten Farm in Oklahoma begeistert. Die Sängerin teilte auf Instagram ein Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Blake Shelton (50) über das weitläufige Grundstück schlendert. "Zurück in Oklahoma, wo unsere Tomaten reif sind, die Zinnien riesig sind und meine Dahlien fast bereit sind!!", schrieb Gwen begeistert in der Bildunterschrift. Anschließend kehrten die beiden ins Haus zurück und arrangierten die gepflückten Blumen im Eingangsbereich und in der Küche – kurz darauf tauchte Gwens jüngster Sohn Apollo auf, um die Dekoration zu begutachten.

In den Aufnahmen bekamen die Fans auch einen Eindruck vom Inneren des rund vier Millionen Dollar (etwa 3,5 Millionen Euro) teuren Anwesens zu sehen. Auffällig waren dabei eine blaue Blumentapete, ein markanter Zebraprint-Teppich sowie elegante Rundbogenfenster. Das Gardening-Projekt hatte das Paar bereits im Frühjahr angekündigt. Damals teilte Blake auf Social Media ein Video, in dem er von den Plänen für einen ausgeweiteten Gemüsegarten voller Paprika, Kürbissen und Gurken erzählte. "Dieses Jahr haben wir beschlossen, hier echtes professionelles Gärtnern zu machen", erklärte er und fügte schmunzelnd hinzu: "Ich esse zwar selbst kein Gemüse, aber es macht Spaß." Um das Unkraut in Schach zu halten, hätten die beiden gemeinsam Folien verlegt, "nur sie und ich, sonst niemand", wie der Sänger schwärmte.

Die Farm, die Blake um 2015 erwarb und seitdem kontinuierlich ausgebaut hat, ist für das Paar weit mehr als ein Hobby-Projekt. Auf dem Gelände befinden sich unter anderem eine Pferdescheune und mehrere Teiche. Dort heirateten Gwen und Blake im Jahr 2021 sogar in einer eigens auf dem Grundstück errichteten Kapelle. Die Familie pendelt zwischen Oklahoma und einem 14-Millionen-Dollar-Anwesen (rund 12,3 Millionen Euro) in Los Angeles. Gwen bringt dabei ihre drei Söhne Kingston, Zuma und Apollo mit in die Beziehung – die Kinder stammen aus ihrer früheren Ehe mit Gavin Rossdale (60). Gerade die ländliche Idylle scheint im Familienalltag eine große Rolle zu spielen, denn in den aktuellen Aufnahmen wirken Garten, Tiere und gemeinsames Dekorieren ganz selbstverständlich wie Teil ihres gemeinsamen Lebens.

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Instagram / gwenstefani Gwen Stefani auf ihrer Farm

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Instagram / gwenstefani Blake Shelton auf seiner Farm

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Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani, Musiker