Gwen Stefani: Spirituelle Eingebung führte zu Babyglück

Gwen Stefani (56) hat in einem Interview für den YouTube-Kanal der App Hallow: Prayer & Meditation über ein ganz besonderes Kapitel ihres Lebens gesprochen. Die Sängerin wurde mit 44 Jahren noch einmal Mutter – und das, nachdem sie bereits jede Hoffnung aufgegeben hatte. "Ich war verzweifelt zu diesem Zeitpunkt", erinnert sich die 56-Jährige. Sie habe sich damals sehnlichst ein weiteres Baby gewünscht, doch es klappte nicht. "Ich konnte nicht, und ich war alt", so Gwen. Doch dann kam es zu tiefgründigen Gesprächen mit einem ehemaligen "atheistischen Juden", der sich dem Judentum zugewandt hatte und die Tora studierte. Diese intensiven Unterhaltungen hätten sie "aufgeweckt", wie die No-Doubt-Frontfrau erklärt.

Was folgte, beschreibt Gwen als ein echtes Wunder. Ihr heute 19-jähriger Sohn Kingston, damals etwa acht Jahre alt, hatte sie immer wieder um ein Geschwisterchen gebeten. Sie habe ihm damals erklärt: "Es tut mir leid, deine Mama ist zu alt, um ein Baby zu bekommen." Doch Kingston ließ nicht locker und betete jeden Abend dafür, dass seine Mutter noch ein Kind bekommen würde. "Es waren etwa vier Wochen später, und ich war schwanger mit Apollo", erzählt die "Hollaback Girl"-Interpretin. Im Jahr 2013 brachte sie ihren jüngsten Sohn auf natürlichem Weg zur Welt. "Das war ein absolutes Geschenk. Und das war das erste Wunder", schwärmt sie.

Gwen teilt sich die drei Söhne Kingston, den 17-jährigen Zuma und den heute zwölfjährigen Apollo mit ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale (60). Die praktizierende Katholikin war von 2002 bis 2016 mit dem Musiker verheiratet. Nachdem die Ehe 2016 geschieden und 2021 von der katholischen Kirche annulliert wurde, konnte Gwen ihren heutigen Ehemann Blake Shelton (49) heiraten. Laut Us Weekly sei die Annullierung "eine große Erleichterung" für sie gewesen, da sie sich wünschte, von ihrem Priester getraut zu werden und die Ehe von der katholischen Kirche anerkennen zu lassen. Die Hochzeit mit dem Countrysänger fand noch im selben Jahr auf dessen Ranch in Oklahoma statt, auf der sich eine Kapelle befindet. Gwen und Blake, der zuvor mit Kaynette Williams und Miranda Lambert (42) verheiratet war, sind seit 2015 ein Paar.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani im Dezember 2024

Jason Kempin/Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale mit ihren Söhnen Zuma und Kingston

Getty Images Gwen Stefani mit ihren drei Söhnen Kingston, Apollo und Zuma und Partner Blake Shelton, 2023