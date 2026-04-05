Gavin Rossdale spricht über Co-Parenting mit Gwen Stefani

Gavin Rossdale (60) hat sich jetzt in einem Interview über die Erziehung seiner Kinder mit Ex-Frau Gwen Stefani (56) geäußert und dabei einen ungewöhnlichen Vergleich gewählt. Der Bush-Gitarrist sprach gegenüber Fox News Digital über das Co-Parenting mit der Sängerin und bezeichnete ihre Beziehung als eine "zweispurige Straße, die sich niemals kreuzt". Gemeinsam ziehen die beiden ihre drei Söhne Kingston (19), Zuma (17) und Apollo (12) groß. "Sie tut wahrscheinlich ihr Bestes, und ich tue mein Bestes. Und die Kinder werden älter, also bin ich ein stolzer Befürworter des Systems. Es ist in Ordnung", erklärte der Musiker.

Bei der Erziehung seiner Kinder hat Gavin eine klare Priorität: Er möchte auf keinen Fall "Idioten" großziehen. "Sie sympathisch zu machen. Ich denke, wenn man unsympathische Kinder hat, haben sie ein hartes Leben vor sich. Das Leben ist hart genug, ohne ein Idiot zu sein, ohne sich der anderen Menschen bewusst zu sein, rücksichtsvoll gegenüber anderen Menschen zu sein, einfühlsam zu sein", erläuterte er. Der englische Musiker versuche, seinen Kindern durch sein eigenes Verhalten ein Vorbild zu sein und zeige ihnen, wie man beständig mit Freunden und Menschen in seinem Umfeld umgehen sollte. Zudem betonte er, dass er den enormen Druck wahrnehme, der auf der jüngeren Generation laste – sei es in Bezug auf Studienwahl, Studentenkredite oder den Einstieg ins Berufsleben.

Beruflich läuft es bei Gavin derzeit ebenfalls gut. Mit seiner Band Bush wird er Ende April beim Stagecoach-Festival in Indio, Kalifornien, auftreten. Das Festival findet vom 24. bis 26. April statt, Bush steht am Samstag, den 25. April, auf der Bühne. Obwohl es sich um ein Country-Festival handelt, zeigt sich der Frontmann zuversichtlich: "Ich denke, es kommt einfach darauf an, gut zu spielen, enthusiastisch zu sein und eine gute Energie zu haben. Und wenn man gute Energie mitbringt, gibt es keinen Grund, warum die Leute nicht reagieren können", sagte er gegenüber Fox News Digital. Gavin ist dankbar, dass er schon vor Jahren seinen Lebensweg als Leadsänger und Rhythmusgitarrist der britischen Post-Grunge-Rockband gefunden hat.

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Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale, Oktober 2014

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Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale mit ihren Kids Kingston und Zuma, Juli 2010

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REX FEATURES LTD. Gwen Stefani und Gavin Rossdale