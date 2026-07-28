Gwen Stefani und Blake Shelton wünschen sich wohl ein Baby

Gwen Stefani (56) und Blake Shelton (50) sorgen wieder für Wirbel: In US-Medien kursieren erneut Schwangerschaftsgerüchte um die Sängerin, seit Fans verstärkt auf vermeintliche Hinweise achten. Seit ihrem Liebesstart im Jahr 2015 und der Hochzeit 2021 hoffen viele Bewunderer auf ein gemeinsames Baby des Paares. Doch auch wenn Insider gegenüber HollywoodLife seit Jahren von angeblichen "Babyplänen" berichten, gibt es aktuell keinen bestätigten Nachwuchs in Sicht. Offiziell ist Gwen derzeit nicht schwanger – eine entsprechende Ankündigung der Musikerin oder ihres Mannes blieb bislang aus.

Ganz vom Tisch ist der Wunsch nach einem gemeinsamen Kind aber offenbar nicht. Laut Berichten aus ihrem Umfeld sollen Gwen und Blake bereits seit mehr als sieben Jahren versuchen, Eltern eines gemeinsamen Babys zu werden und das Thema zeitweise sogar über die Hochzeit gestellt haben. Der Countrymusiker soll sich schnell als liebevoller Stiefvater für Gwens drei Söhne erwiesen haben und die Jungs inzwischen sogar bei ihren ersten musikalischen Schritten unterstützen. Um ihren Kinderwunsch zu unterstützen, setzt die Popikone demnach auf alternative Methoden: Gegenüber HollywoodLife hieß es, sie lasse sich akupunktieren und werde von einem chinesischen Kräuterexperten begleitet, um ihre Fruchtbarkeit auf natürliche Weise zu fördern. Gleichzeitig bringen Berichte Adoption und Leihmutterschaft als mögliche Optionen ins Spiel.

Wie groß Gwens Mutterliebe ist, machte sie selbst vor Kurzem im Podcast "The Skinny Confidential Him & Her Show" deutlich. "Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, Mutter zu sein. Das war alles, was ich je wollte", erzählte die dreifache Mama dort offen. Ihren ältesten Sohn Kingston (20) nahm sie als Baby mit auf Welttournee, während sie an ihrem Soloalbum arbeitete. Die Sängerin sprach außerdem darüber, dass sie sich nach den Geburten von Kingston und Zuma (17) eigentlich zu alt für weiteren Nachwuchs gefühlt habe – bis Kingston sich sehnlichst ein Geschwisterchen wünschte und jede Nacht dafür betete. Kurz darauf wurde Gwen mit Apollo (12) schwanger, den sie selbst als "Wunder" bezeichnete.

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Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

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Getty Images Kingston Rossdale, Gwen Stefani, Blake Shelton, Apollo Rossdale und Zuma Rossdale

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Getty Images Gwen Stefani mit ihren drei Söhnen Kingston, Apollo und Zuma und Partner Blake Shelton, 2023