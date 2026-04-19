Blake Shelton flieht vor Ruhm: Ranchleben mit Gwen Stefani

Countrystar Blake Shelton (49) hat sich in den vergangenen Jahren bewusst vom Trubel des Showbusiness zurückgezogen – und genießt das Leben auf seiner Ranch im ländlichen Tishomingo, Oklahoma, in vollen Zügen. Gemeinsam mit seiner Frau Gwen Stefani (56) und ihren drei Söhnen verbringt er dort viel Zeit abseits des Rampenlichts. Gegenüber Forbes schwärmte der Sänger jetzt von seinem Landleben: Jagen, Angeln und Farmen seien ihm wichtiger als der schnelle Alltag im Showgeschäft. Verpasste Anrufe oder unbeantwortete Nachrichten stören ihn dabei kaum: "Es ist wirklich die einzige Möglichkeit, wie ich meinen Verstand bewahren kann", erklärte er dem Magazin.

Blake betonte in dem Interview auch, dass er es ernst meinte, als er ankündigte, sich zurückzuziehen. "Ich habe einfach alles abgeschaltet und bin nach Hause gegangen", sagte er. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich dachte, ich würde das so konsequent durchziehen, als ich sagte, ich ziehe auf eine Farm. Aber genau das habe ich getan." Den Grund für sein Aussteigen aus dem Musikbusiness beschrieb er wie folgt: "Es war einfach zu guter Job, um ihn aufzugeben – bis die Frustration eines Tages alles andere überwog." 2023 verließ er die Castingshow The Voice, ein Jahr darauf trennte er sich auch von seinem langjährigen Label Warner Music Nashville. Für zukünftige Musik hat er klare Ansprüche: "Wenn ich Zeit in Oklahoma aufgebe, muss es für etwas sein, das wirklich zählt."

Die Familie pendelt laut Hello Magazine regelmäßig zwischen der Ranch in Oklahoma und einer rund 14 Millionen Dollar teuren Villa im Stadtteil Encino in Los Angeles. Blake und Gwen lernten sich einst bei "The Voice" kennen, machten ihre Beziehung Ende 2015 öffentlich und heirateten 2021 – selbstverständlich auf ihrer geliebten Oklahoma-Ranch. Das Grundstück, das Blake für rund vier Millionen Dollar erwarb, umfasst etwa 1.300 Acre Land. Dort hält die Familie Tiere und ließ sogar eine eigene Kapelle errichten. Gwen bringt aus ihrer früheren Ehe mit Gavin Rossdale (60) drei Söhne mit: Kingston, Zuma und Apollo. Blake ist nach eigener Aussage aktiv in deren Erziehung eingebunden.

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Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani, Musiker

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Getty Images Blake Shelton bei den Family Film and TV Awards in Burbank, Dezember 2025

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Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton an ihrem Hochzeitstag