Peinliches Debüt: Luke Combs kämpft bei Treffen mit Idol

Sowohl Luke Combs (36) als auch Blake Shelton (49) sind Superstars der Country-Szene. Allerdings ist Blake schon wesentlich länger dabei als Luke, weshalb dieser ihm bei ihrer ersten Begegnung mit viel Respekt entgegentrat. Tatsächlich lief Lukes erstes Treffen mit Blake vor mittlerweile über einem Jahrzehnt alles andere als perfekt ab. Der US-Amerikaner erinnert sich laut People bei der Eröffnung seiner eigenen Bar in Las Vegas, dass er als Newcomer zu einer exklusiven Veranstaltung auf einer Farm in Mississippi eingeladen wurde. Sein erstes großes Event und ausgerechnet dann wurde er krank. "Es war alles andere als ideal. Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Das war's. Meine Karriere ist vorbei.' Endlich wurde ich zu einer coolen Veranstaltung eingeladen, und ich bin der komische Typ im Raum, der krank ist", erzählt der Musiker.

Fieber und Schmerzen zum Trotz nahm Luke aber an dem dreitägigen Event teil – sein guter Freund Colin Reed, seinerseits Vorsitzender der Ryman Hospitality Properties, sah die Katastrophe schon kommen. Während die anderen – unter anderem Blake – einen riesigen Spaß hatten, saß der 36-Jährige meistens auf seinem Zimmer und aß Hühnersuppe. Erst an Tag drei brachte er die Kraft auf, sich zur Gruppe zu gesellen. In einer Runde am Lagerfeuer spielte Blake ein paar Songs, dann wurde die Gitarre weitergereicht. Luke kam ebenfalls dran und spielte seine spätere Debüt-Single "Hurricane". "Ich bekomme sogar jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, denn alle in diesem Raum wurden völlig still, und es war wie: 'Heilige Scheiße, das ist unglaublich'", erinnert sich Colin.

Mit seiner Performance als damals noch unbekannter Künstler konnte Luke sich wohl davor bewahren, dass Blake ihn als "den kranken Typen" in Erinnerung behielt. Heute gehört er zu den gefragtesten Sängern in der Country Music. Mit dem Coversong "Fast Car" von Tracy Chapman wurde Luke sogar bei den CMA Awards ausgezeichnet. Privat läuft es für ihn mindestens genauso gut wie beruflich. Erst zu Beginn des Jahres brachte seine Ehefrau Nicole Hocking Combs ihr drittes gemeinsames Kind zur Welt. Damit hat das Ehepaar jetzt drei Jungs zu Hause. Für die Geburt sagte der Country-Star sogar einen Auftritt beim EA Sports Madden Bowl Konzert ab – eine bewusste Entscheidung, denn 2023 verpasste Luke die Geburt seines Sohnes Beau, weil er in Australien auf Tour war.

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Getty Images Luke Combs bei den 59. CMA Awards 2025

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Getty Images Blake Shelton bei den Family Film and TV Awards in Burbank, Dezember 2025

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Instagram / lukecombs Luke Combs und seine Frau Nicole mit ihren gemeinsamen Kindern