Anne Wünsche wehrt sich gegen den Frauenhass nach Abtreibung

Anne Wünsche (35) hat öffentlich darüber gesprochen, dass sie zwei Schwangerschaftsabbrüche hinter sich hat – und erlebt seitdem heftige Anfeindungen. Im Interview mit Promiflash stellt die dreifache Mutter klar, dass beide ungewollten Schwangerschaften trotz sorgfältiger Verhütung entstanden seien. Ein Abbruch sei zudem niemals eine Entscheidung, die man mal eben leichtfertig treffe. Besonders wütend macht Anne nach eigener Aussage, wie einseitig die Verantwortung in solchen Situationen verteilt werde. Betroffene Frauen würden ihrer Wahrnehmung nach als dumm dargestellt und für eine ungewollte Schwangerschaft verurteilt. Die Männer, die an der Schwangerschaft schließlich ebenso beteiligt gewesen seien, kämen dagegen weitgehend ungeschoren davon. Mit ihren Worten meldet sich die Influencerin damit deutlich zu einem Thema zurück, das ihr zuletzt viel Gegenwind eingebracht hat.

Im Gespräch mit Promiflash geht Anne auch darauf ein, wie so ein Eingriff abläuft – sie selbst hat beide Varianten durchgemacht: einen medikamentösen Abbruch und eine Ausschabung. Von einer leichten Nummer könne dabei keine Rede sein. "Ich kann aber jedem garantieren, dass eine Abtreibung alles andere als schön ist. Weder mit Tabletten noch die Ausschabung – beide Varianten habe ich durch und beide Varianten sind körperlich und mental eine Riesenlast", erklärt sie gegenüber Promiflash. Trotz dieser schweren Erfahrungen hält Anne es für wichtig, dass Frauen in Deutschland grundsätzlich die rechtliche Möglichkeit zu einem Abbruch haben. "Ich finde, wir sollten dankbar sein, so eine Möglichkeit in Deutschland zu haben! Natürlich ist das Kacke. Aber manchmal passiert es eben, dass man ungewollt schwanger wird", betont der Realitystar im Gespräch mit Promiflash. Für sie schließen sich die Dankbarkeit über diese Möglichkeit und das Wissen um deren Belastungen nicht aus. Eine Verharmlosung ist das für sie ausdrücklich nicht – eher ein Plädoyer dafür, Betroffene nicht auch noch mit Häme zu überschütten.

Dass Anne bei dem Thema mitreden kann, liegt auch an ihrem eigenen Familienleben: Anne ist selbst Mutter von drei Kindern und betont vor diesem Hintergrund, dass sie und der jeweils beteiligte Mann in beiden Fällen sehr genau auf Verhütung geachtet hätten. Umso weniger kann sie nachvollziehen, dass die Schuld am Ende immer nur bei einer Seite gesucht wird. "Wir Frauen müssen da alleine durch und dann wird der Finger auch nur auf uns gezeigt. Der Mann, der ja eindeutig mit involviert war, den lässt man fein raus", erklärt sie gegenüber Promiflash. Damit beschreibt Anne nicht nur die körperlichen und psychischen Folgen, die sie selbst nach den beiden Abbrüchen bewältigen musste. Sie kritisiert ebenso den aus ihrer Sicht unterschiedlichen gesellschaftlichen Umgang mit Frauen und Männern nach einer ungewollten Schwangerschaft. Während die Frau den medizinischen Eingriff und dessen mentale Folgen durchstehen müsse, werde ihr häufig zusätzlich die alleinige Verantwortung zugeschrieben. Dass an der Schwangerschaft auch ein Mann beteiligt war, gerate bei den anschließenden Verurteilungen dagegen schnell in den Hintergrund.

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Imago Anne Wünsche auf der Venus 2025 in Berlin