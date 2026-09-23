Bonnie Blue versteigert Babynamen für 1,2 Millionen Pfund

Bonnie Blue (27) sorgt erneut für Schlagzeilen: Das Erotikmodel hat die Namenswahl für ihr Neugeborenes versteigert. Nach Ablauf der Auktion verkündete die Britin das Ergebnis auf Instagram. Den Zuschlag erhielt demnach BetBolt, ein Anbieter für Glücksspiel, Sportwetten und Kryptocasinos, mit einem Höchstgebot von 1,2 Millionen Pfund, umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro. Ihr erstes Kind solle nun tatsächlich so heißen wie das Unternehmen. "Meine Auktion ist vorbei, und für 1,2 Millionen heißt mein Baby jetzt BetBolt", erklärte sie in ihrem Video. Auch die offizielle Eintragung sei bereits organisiert: Am folgenden Tag wollte sie das Westminster Register Office in London aufsuchen, um den Namen offiziell registrieren zu lassen. Dass sie es damit ernst meint, unterstrich sie mit den Worten: "Ich werde BetBolt über den ganzen Spielplatz rufen."

Offen ließ die 27-Jährige allerdings, ob das Unternehmen die gebotene Summe bereits an sie überwiesen hat. Kritik an ihrer Aktion konterte sie auf Instagram mit einer Gegenfrage: "Würdet ihr euer Kind für 1,2 Millionen nicht umbenennen? Ich weiß, dass ich es tun würde." Gegenwind kommt unter anderem von der britischen Kinderschutzjuristin Nieki Shaw. Auf TikTok äußerte sie Bedenken, weil die Identität des Babys in die Markeninszenierungen und die bewusst provokanten Aktionen des Models einbezogen werde – ohne dass das Kind dem zustimmen könne. Die tägliche körperliche Versorgung des Babys könne sie allerdings nicht beurteilen, stellte Nieki klar. Mit Blick auf die öffentliche Vermarktung erachte sie jedoch eine Prüfung unter Aspekten des Kinderschutzes als angemessen. Bereits seit längerer Zeit hatte Bonnie die viel kritisierte Entscheidung vorbereitet: Schon im März 2026 hatte sie gegenüber Us Weekly angekündigt, den Babynamen versteigern und ihre Fans an der Entscheidung beteiligen zu wollen.

Bonnie, die bürgerlich Tia Billinger heißt, hatte ihr erstes Kind am letzten Augustwochenende 2026 in London per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Kurz nach der Entbindung meldete sie sich noch aus der Klinik bei ihren Followern und berichtete, dass es ihr gut gehe und ihr Baby gesund sei. Beruflich hatte die Britin zuvor keinen geradlinigen Weg eingeschlagen: Sie war einst im Recruiting tätig, ehe sie 2022 nach ihrer Hochzeit nach Australien zog. Dort begann sie als Webcam-Model und machte Erwachsenen-Inhalte schließlich zu ihrem Beruf. Die Scheidung folgte 2025. Große Bekanntheit erlangte sie durch öffentlichkeitswirksame Sex-Aktionen. Anfang 2025 behauptete sie etwa, innerhalb von zwölf Stunden mit 1.057 Männern geschlafen zu haben. Ihre Inhalte veröffentlicht das Model inzwischen unter anderem auf der Plattform Fansly.

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue mit ihrem Neugeborenen, August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, schwangeres Erotikmodel

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Erotikmodel