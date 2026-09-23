GZSZ-Neuzugang Julian Krenn gibt Einblicke in ersten Drehtag

Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten gibt es seit einigen Folgen ein neues Gesicht: Julian Krenn (22). Der Neuzugang hat seinen ersten Drehtag hinter sich gebracht und wurde dabei von einem Kamerateam hinter den Kulissen begleitet. Wie RTL berichtet, übernimmt der Schauspieler die Rolle des 16-jährigen Benni Neustädter, der von Kanada nach Berlin kommt. Große Überraschung für die Bachmanns: Benni ist nämlich der Sohn von John Bachmann, gespielt von Felix von Jascheroff (44), und zieht prompt bei der Familie seines Vaters ein. Ganz cool blieb Julian bei seiner Premiere vor der Kamera allerdings nicht. "Ich bin noch ein bisschen aufgeregt", gestand der Schauspieler. Nach getaner Arbeit fiel sein Fazit dann aber durchweg positiv aus: "Es lief sehr gut, ich hatte viel Spaß!"

Ganz allein musste sich Julian an seinem Premierentag allerdings nicht zurechtfinden. Wie in dem Behind-the-Scenes-Material zu sehen ist, stand ihm Felix von Jascheroff zur Seite und erkundigte sich kurz: "Weißt du, wo du hinmusst?" Der Neuling selbst kündigte bereits an, dass seine Figur für Bewegung in der Handlung sorgen wird. "Benni wird den Kiez mit seiner Lockerheit verändern", sagte er gegenüber RTL. Der Neuankömmling gilt als lustig, wild und locker – seinem Vater John und dem Rest der Bachmanns dürfte er damit aber auch das eine oder andere graue Haar bescheren. Die Zuschauer könnten sich jedenfalls auf "frischen Wind" im Kiez freuen, verspricht Julian.

Benni reist zum ersten Mal aus seiner kanadischen Heimat nach Berlin – und trifft dort auf eine Familie, in der es schon vor seiner Ankunft alles andere als harmonisch zugeht. "In der Bachmann-Familie sind ja sowieso schon ein paar Spannungen vorhanden", beschrieb Julian die Ausgangslage. Der unbeschwerte Teenager, der den Kiez aufmischt, ist dabei aber nur eine Seite der Rolle. Auch Benni bringt eigenes Gepäck mit nach Deutschland und hat mit Problemen zu kämpfen. Julian deutet an, dass sich hinter der wilden und lustigen Fassade noch mehr verbirgt: "Es gibt noch eine tiefere Seite." Welche Erlebnisse seinen Seriencharakter beschäftigen und wie sich dessen Einzug auf John und die restliche Familie auswirkt, bleibt zunächst offen. Fest steht jedoch, dass Bennis Geschichte neben turbulenten Momenten auch ernstere Töne bereithält.

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RTL Julian Krenn, Schauspieler

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GZSZ, Episodentitel: Trau Dich, Season-Nummer: 37 Folgennummer: 8608, RTL+ Felix von Jascheroff mit Julian Krenn bei GZSZ, Foto: RTL

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RTL Julian Krenn in seiner Rolle des Benni bei "GZSZ"

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