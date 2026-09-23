Nicht Max: Ihn wünscht sich Claudia Obert zum Geburtstag

Nicht Max Suhr (28), sondern ein anderer Mann stand jetzt im Mittelpunkt von Claudia Oberts (64) feuchtfröhlichem Wiesn-Ausflug. Die Unternehmerin feiert am 24. September ihren 65. Geburtstag auf dem Münchner Oktoberfest und wollte bereits am Vorabend kräftig in ihren Ehrentag hineinfeiern. Wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt, sorgte dabei nicht nur die Aussicht auf reichlich Bier für gute Laune. Auch der ehemalige "Mister Österreich" weckte schnell das Interesse der Reality-TV-Bekanntheit: "Morgen werde ich 65 und du wärst ein richtiges Schmankerl für mich", schwärmt Claudia, woraufhin er ihr zwei Bussis auf die Wangen drückt. "Ich werde jetzt richtig einen reinsaufen", ließ die Unternehmerin ihn daraufhin wissen.

Ob aus dem kleinen Flirt an Claudias Geburtstag noch mehr wird, bleibt abzuwarten. Die Entertainerin freut sich jedenfalls auf ein feuchtfröhliches Fest. Schon vor ihrer Ankunft auf der Wiesn teilte sie laut Tag24 einen Clip aus dem Auto. Als ihr Fahrer sie fragte, wie sie ihren großen Tag verbringen möchte, antwortete Claudia in gewohnter Manier: "Na ja, was man so am Geburtstag macht. Erst mal heute Tagesordnungspunkt Nummer eins: ordentlich reinsaufen." Claudia hat sich sogar einen Notfallplan zurechtgelegt: "Wir haben ja einen Kasten Bier im Kofferraum, falls denen das Bier ausgeht." Fans dürfen sich also vermutlich auf noch mehr Einblicke von Claudia auf Instagram freuen.

Claudia Obert und Max Suhr sind seit rund vier Jahren ein Paar und haben offenbar ihr ganz eigenes Rezept für eine stabile Beziehung gefunden. Während andere Reality-Paare kaum ohneeinander auskommen, setzen Claudia und Max ganz bewusst auf Abstand: Sie haben getrennte Wohnungen und führen ihre Beziehung nach ihren eigenen Regeln. Für Max ist die lange gemeinsame Zeit ohnehin ein echter Erfolg, schließlich sei eine vierjährige Beziehung in der Reality-TV-Welt fast schon eine Seltenheit. Entscheidend ist für ihn vor allem, dass die beiden viel miteinander lachen. "Es bringt nichts, wenn einer einen anderen Humor hat", erklärte er erst kürzlich im Interview mit Promiflash. Ob Max seine Partnerin auch an ihrem 65. Geburtstag auf der Wiesn begleitet, bleibt abzuwarten.

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Imago Claudia Obert als Botschafterin des Frankfurter Oktoberfest 2026 in Frankfurt am Main

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Imago Claudia Obert, Reality-TV-Bekanntheit

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ActionPress Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg