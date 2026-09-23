Carson Daly wollte Blake Shelton und Gwen Stefani trennen

Dass Blake Shelton (50) und Gwen Stefani (56) heute ein Ehepaar sind, war für einen ihrer engsten Wegbegleiter lange kaum vorstellbar. In der Jubiläumssendung "The Voice: 30th Season Celebration", die seit Donnerstag bei Peacock abrufbar ist, gestand Carson Daly (53), dass er die aufkeimende Romanze seiner damaligen Show-Kollegen mit allen Mitteln stoppen wollte. "Ich habe alles in meiner Macht Stehende versucht, um zu verhindern, dass diese Sache passiert", erinnerte sich Carson im Gespräch mit dem Ehepaar sowie weiteren Weggefährten der Castingshow. Damals war er felsenfest davon überzeugt, dass diese Romanze niemals gut gehen würde. Dass ihn der Countrymusiker Jahre später mit einer ganz besonderen Bitte kontaktieren würde, ahnte er zu diesem Zeitpunkt nicht. "Dann, Jahre später, hast du mich in New York angerufen und gesagt: 'Würdest du mich trauen?'", erzählte Carson in der Jubiläumssendung. Der Moderator sagte zu und führte schließlich tatsächlich als Trauredner durch die Zeremonie der beiden Musiker.

Den ersten Verdacht schöpfte der Moderator eigenen Angaben zufolge nach einem Besuch in Adam Levines (47) Garderobe. Dort bekam er den Eindruck, dass sich zwischen Blake und Gwen mehr als nur eine kollegiale Verbindung entwickelte. Während Carson die mögliche Romanze kaum glauben konnte, war der Maroon-5-Frontmann sofort überzeugt. "Das passiert wirklich, Kumpel. Das passiert wirklich." Als Gwen wissen wollte, ob er tatsächlich schon früh Bescheid gewusst habe, antwortete der Sänger knapp: "Natürlich wusste ich das." Blake bestätigte ebenfalls, dass Carson das Paar zum Innehalten bewegen wollte. Der Grund für die Bedenken: Beide steckten zu diesem Zeitpunkt mitten in öffentlich ausgetragenen Trennungen. "Ihr müsst damit aufhören. Das wird niemals funktionieren", habe Carson dem Musiker unmissverständlich gesagt.

Die Vorgeschichte der beiden war in der Tat turbulent: Blake hatte sich 2015 nach vier Ehejahren von Miranda Lambert (42) scheiden lassen. Im selben Jahr reichte auch Gwen nach 13 Jahren Ehe die Scheidung von Gavin Rossdale (60) ein. Rund drei Monate nach dieser Trennung begann die Sängerin, sich mit ihrem Coach-Kollegen zu treffen. Nach etwa fünf gemeinsamen Jahren folgte im Oktober 2020 die Verlobung. Im Juli 2021 gaben sich die beiden Musiker schließlich das Jawort. Durch die Zeremonie führte der einst so skeptische Carson. Für den Countrymusiker war es bereits die dritte Ehe, zuvor war er mit Kaynette Williams und Miranda verheiratet gewesen. Gwen erhielt bei der Trauung Unterstützung von ihren Söhnen Kingston, Zuma und Apollo, die aus ihrer Ehe mit Gavin stammen. Damit wurde Carson nicht nur Zeuge der Beziehung, an deren Erfolg er einst massiv gezweifelt hatte, sondern übernahm Jahre später auch die Leitung des entscheidenden Moments des Paares.

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Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, April 2024

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Getty Images Carson Daly, Moderator

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Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton an ihrem Hochzeitstag