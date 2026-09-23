Miley Cyrus über Dolly Partons Badewanne im Tourbus

Eine Badewanne im Tourbus – für Dolly Parton (†80) war das offenbar ein Muss. Im Gespräch mit Zane Lowe (53) von Apple Music erinnerte sich Miley Cyrus (33) nun an eine ganz besondere Angewohnheit ihrer im August verstorbenen Patentante. Bis heute sei ihr ein Rätsel, wann und wo die Countrylegende die Badewanne während ihrer Reisen überhaupt genutzt habe. "Dolly hatte die Badewanne. Ich dachte immer: 'Wann nimmst du das Bad?' Auf dem Parkplatz oder auf der Autobahn? Wenn du es auf dem Parkplatz machst, dann geh doch einfach ins Hotel. Das habe ich nie verstanden", erzählte sie. Als Zane einwarf, dass die Badewanne im Bus tatsächlich ernst gemeint gewesen sei, verwies Miley scherzhaft auf das Four Seasons, wie Female First berichtet. Ihr Fazit zu den unterschiedlichen Vorlieben fiel eindeutig aus: "Wir sind, wie gesagt, unterschiedliche Menschen."

Trotz ihrer unterschiedlichen Lebensweisen standen sich die beiden Musikerinnen sehr nahe. Miley erklärte im selben Interview, dass Dolly ihr vermittelt habe, wie sich eine öffentliche Persona mit der eigenen Persönlichkeit vereinbaren lasse. Diese Erkenntnis habe ihr besonders während ihrer Zeit als Hannah Montana geholfen. Auch in der Disney-Serie spielte Dolly eine Rolle, die ihrer realen Beziehung zu Miley ähnelte: Als "Tante Dolly" war sie die fiktive Patentante von Miley Stewart. "Ich glaube, ich konnte es so betrachten, dass man immer noch eine Kunstfigur haben und trotzdem man selbst sein kann, weil ich Dolly hatte", sagte die Sängerin gegenüber Apple Music. Hinter den auffälligen Haaren, dem Make-up und der großen Show habe stets ein sehr echter Mensch gesteckt – und genau diese Authentizität habe die Menschen zu der "Jolene"-Interpretin hingezogen. Auch Miley trennt zwischen Bühnenfigur und Alltag: Ihre öffentliche Präsentation sei weit entfernt von der Person, die jeden Morgen ihre Schildkröte füttere, so Female First.

Dolly war am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren in Nashville gestorben. Ihre Sprecher hatten gegenüber dem Magazin People bestätigt, dass sie nach einem kurzen und intensiven Kampf gegen eine Krebserkrankung gestorben war. Einen Tag später würdigte Miley ihre Patentante auf Instagram mit einer emotionalen Hommage. Die persönlichsten Erinnerungen an ihre Patentante möchte Miley jedoch für sich behalten. Statt intime Momente öffentlich zu teilen, will sie diese als etwas bewahren, das nur den beiden gehörte. Im Gespräch mit Zane Lowe blickte sie dennoch auf ihren letzten Austausch mit Dolly zurück. Dabei erzählte sie ihrer Patentante von ihrem neuen Album "Bass Persuades". Gerade ihre Unterschiede seien es gewesen, die ihre besondere Verbindung ausgemacht hätten – und die beiden auf ihre ganz eigene Weise miteinander verbunden hätten.

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Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus bei einer Performanceim Februar 2019

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Imago Dolly Parton und Miley Cyrus in Hannah Monatana

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Getty Images Miley Cyrus und Dolly Parton, Sängerinnen