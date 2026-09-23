Zara Tindall verrät Prinzessin Annes nervigste Angewohnheit

Was ihre Mutter alles weiß, scheint Zara Tindall (45) und Peter Phillips (48) bis heute gleichermaßen zu beeindrucken und zu nerven. In der ITV-Dokumentation zu Prinzessin Annes (76) 70. Geburtstag erzählten die Geschwister, dass die Princess Royal Informationen förmlich aufsaugt und sich offenbar nahezu alles merken kann. "Sie ist wie ein Schwamm, es ist unglaublich, was für Informationen in ihrem Gehirn gespeichert sind. Es ist erstaunlich. Aber auch ziemlich nervig", sagte Zara über ihre Mutter. Peter konnte dem nur zustimmen: "Es ist ziemlich nervig, ja." Bei aller Neckerei sprechen die beiden mit großem Respekt über Anne und ihren enormen Arbeitseinsatz. So viel Tatendrang hat offenbar auch eine einschüchternde Wirkung: Weder Zara noch Peter würden es wagen, ihre Mutter einfach zum Pausieren aufzufordern.

Bei ihren fünf Enkelkindern zeigt sich Anne offenbar von ihrer besonders familiären Seite. Peter Phillips hat mit seiner Ex-Frau Autumn Phillips die Töchter Savannah (15) und Isla, Zara Tindall hat mit ihrem Mann Mike Tindall (47) die Kinder Mia (12), Lena (8) und Lucas (5). Wie ITV News berichtet, erzählte Peter, dass seine Mutter es liebe, die Enkel beim Reiten zu beobachten, sie sonntags zum Mittagessen bei sich zu haben und mit ihnen all die Dinge zu unternehmen, die schon für ihre eigenen Kinder zum Alltag gehörten. Zara nimmt diese Hilfe offenbar gerne in Anspruch: "Wir lassen sie sonntags ziemlich gerne dort und sagen dann: Wir holen sie später ab, tschüss", scherzte sie.

Auch wenn sie als Tochter von Queen Elizabeth II. (†96) und Schwester von König Charles III. (77) selbst zum engsten Kreis der Royals gehört, legte Anne bei der Erziehung ihrer Kinder Wert auf ein möglichst eigenständiges Leben. Peter und Zara sollten später selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Entsprechend erhielten sie auch keine offiziellen königlichen Titel. Gegenüber The Times erklärte Zara Tindall bereits 2015, wie dankbar sie ihren Eltern dafür ist: "Ich habe großes Glück, dass meine beiden Eltern entschieden haben, den Titel nicht zu verwenden. So sind wir aufgewachsen und konnten all die Dinge tun, die uns entsprechende Möglichkeiten eröffnet haben." Heute gibt die bodenständige Royal diese Haltung offenbar an ihre Enkel weiter. Mit Savannah, Isla, Mia, Lena und Lucas verbindet sie unter anderem die gemeinsame Leidenschaft fürs Reiten, außerdem gehören die Sonntage bei der Großmutter zum Familienalltag.

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