Knutschen: "Love Island VIP"-Marla "ganz verliebt" in Tim

In der Villa von Love Island VIP hat es nach nur knapp einem Tag zwischen Marla Slengard und Tim Kühnel (29) gefunkt. In der aktuellen Doppelfolge kommen sich die beiden Datingshowteilnehmer immer näher – und in der Nacht folgt schließlich der erste Kuss. Am nächsten Morgen kann Marla ihr Glück kaum fassen und berichtet ihrer Freundin Henna davon. Als Henna nachhakt, ob sie nun "ganz verliebt" sei, kommt Marlas Antwort strahlend und ohne Zögern: "Ja!" Die Influencerin erzählt außerdem, dass sie und Tim "sehr viel gekuschelt" hätten und sie über die Entwicklung zwischen ihnen richtig glücklich sei. Auch über den ersten Kuss selbst gerät sie ins Schwärmen: "Es war wirklich sehr schön." Auch Tim meint im Einzelinterview: "Marla hat es mir schon etwas angetan."

Schon vor ihrem ersten Kuss war die Chemie der beiden deutlich spürbar. "Ich glaube, man checkt schon, dass da eine Anziehung bei uns ist. So eine Tension", stellte Tim fest. Marla fühlte sich in seiner Nähe ebenfalls wohl, blieb zunächst aber vorsichtig: "Tim gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Die Warnsignale sind noch nicht so rot. Es geht noch." Während die beiden auf einer Tagesliege kuschelten, beobachteten auch die zwei neuen Normalo-Granaten Jessica Härtling und Celina Köther das Ganze. Sie zeigten sich alles andere als begeistert. "Das ist schon nach einem Tag. Ich bin schon etwas genervt." Tim war sich im Einzelinterview derweil sicher: "Der erste Kuss zwischen Marla und mir, das ist nur eine Frage der Zeit." Marla zögerte aber noch: "Er gibt mir gerade voll viel Sicherheit, wo ich auch gerade Angst habe und nicht weiß, ob das morgen wieder anders ist. Deswegen konnte ich mich auch noch nicht auf den Kuss einlassen, weil ich nicht weiß, ob das morgen auch so ist."

Obwohl Marla allmählich Gefühle für Tim entwickelt, hat sie gemischte Gefühle wegen Tims Datingshowvorgeschichte. Sie vertraut sich ihrer Freundin Henna an – und die kennt Tim bereits persönlich. Sie und der Sonnyboy knutschen unter anderem in Match My Ex. Henna warnt Marla deshalb ausdrücklich: "Pass bitte auf bei Tim." Die Reality-TV-Bekanntheit rechnet selbst damit, verletzt werden zu können und gesteht ihrer Vertrauten: "Ja, natürlich. Der wird total mein Herz brechen. Aber ich werde das ja nicht ernst nehmen mit ihm." Henna ermahnt sie trotz ihrer Worte erneut: "Ja, aber das sagst du jetzt. Weißt du, was ich meine? Der hat so eine Art, wo man es dann doch ernst nimmt." Im Einzelinterview gesteht sich Marla schließlich ein: "Natürlich höre ich gar nicht darauf, weil ich ihn ja jetzt total mag und wir uns voll gut verstehen. Weil die Anziehung auch da ist und dann hört man ja nicht so auf die Vernunft."

Die neue Staffel läuft ab dem 23. September 2026 bei RTLZWEI, auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Marla Slengard und Henna Urrehman in "Love Island VIP"

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