Taylor Swift kündigt Encore-Album mit vier neuen Songs an

Taylor Swift (36) überrascht ihre Fans mit einer erweiterten Ausgabe ihres Erfolgsalbums "The Life of a Showgirl". Von dem Album erscheint eine Encore-Version – und zwar schon an diesem Freitag, dem 25. September. Mit dabei sind vier brandneue Songs: "Patient Zero", "Cleveland!", "Pink Clouding" und "Babylon". Vorbestellungen und Pre-Saves sind schon möglich. Wie Taylor auf Instagram erklärte, entstand das Zusatzmaterial nach dem historischen Start der ursprünglichen Platte im Oktober 2025. Anschließend reiste sie mit ihren langjährigen Produzenten Max Martin und Shellback nach Schweden, um weitere Stücke für das Projekt zu schreiben. An den damaligen Erfolg erinnerte die Musikerin mit emotionalen Worten: "Vor etwa einem Jahr habt ihr etwas wirklich Unvorstellbares getan. Etwas, das mich völlig umgehauen hat ... Ihr habt 'The Life of a Showgirl' die größte erste Verkaufswoche eines Albums in der Geschichte beschert."

Die vier neuen Titel seien direkt aus ihrer Dankbarkeit für diese Unterstützung entstanden. "Ich hoffe, ihr liebt sie, denn sie entstanden aus purer Dankbarkeit für eure Begeisterung für und eure Freude über das Album, das wir gemacht haben", schrieb Taylor auf Instagram. Bereits am Dienstag hatte sie separat verkündet, dass "Patient Zero" am 25. September als neue Single erscheint. "Ich habe ungeduldig darauf gewartet, euch sagen zu können, dass meine brandneue Single 'Patient Zero' am 25. September erscheinen wird", teilte die Sängerin mit und versah die Nachricht mit zwölf Ausrufezeichen. Über ihre Website wird die Single in drei CD-Ausführungen für jeweils 3 Euro angeboten, darunter eine Akustik- und eine Klavierversion. Auf den jeweiligen Covern posiert Taylor in schwarzen Outfits, die mit orangefarbenen, blauen oder schwarzen Glitzerdetails verziert sind. Das ursprüngliche Werk umfasste zwölf Songs und war Taylors zwölftes Studioalbum.

Erstmals hatte Taylor "The Life of a Showgirl" im August 2025 bei einem Gastauftritt im Podcast "New Heights" vorgestellt. Die Sendung moderiert unter anderem Travis Kelce (36), der zu diesem Zeitpunkt ihr Verlobter war. Mehrere Stellen des Albums widmete sie dem NFL-Star, darunter die Lieder "Wi$h Li$t" und "Wood". Nach der Verlobung im August 2025 gaben sich die beiden laut Page Six am 3. Juli 2026 das Jawort. Auch der Andrang auf ihre "Eras Tour" verdeutlichte zuvor, welche Aufmerksamkeit die Musikerin auf sich zieht: Rund 3,5 Millionen Interessenten sollen sich dafür registriert haben. Übertroffen wurde dieser Vergleichswert kürzlich nur von Céline Dion (58) – für ihre Comebackkonzerte in Paris gingen etwa neun Millionen Ticketanfragen ein.

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Getty Images Taylor Swift beim Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2019 im Madison Square Garden in New York

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Instagram / monsemaison Taylor Swift im Kleid der Marke "Monse" in Nashville 2026.

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Getty Images Bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York: Taylor Swift auf dem roten Teppich