Greenflag: "Love Island VIP"-Rafael wird im Netz gefeiert

Rafael Neugart (31) wagt mit Love Island VIP erstmals den Schritt von Social Media in die Realitywelt – und scheint damit bei den Zuschauern gut anzukommen. Gemeinsam mit erfahrenen Realitystars wie Tim Kühnel (29) und Jannik Kontalis (30) ist der auch als Rafi oder RayFox bekannte Influencer auf der Suche nach der großen Liebe. Nach den ersten Folgen und der Vorschau wird von den Zuschauern vor allem sein einfühlsamer und authentischer Umgang mit den anderen Kandidaten gelobt. Einige Instagram-Nutzer bezeichnen ihn sogar als echte Greenflag. Über die positive Resonanz zeigt sich Rafael im Gespräch mit Promiflash erleichtert: "Die Leute sind ja schon sehr mitteilungsfreudig und haben schon überall ihre Meinung über die Kandidaten." Umso mehr freue es ihn, dass die Zuschauer seine Teilnahme positiv aufnehmen. Mit einer solchen Reaktion habe er selbst nicht gerechnet. Schließlich sei der Wechsel von Social Media in die Realitywelt für ihn durchaus ein Risiko gewesen. "Aber da bin ich sehr erleichtert", betont der Social-Media-Star.

In den Instagram-Kommentaren betonen die Zuschauer vor allem, dass Rafael authentische Emotionen zeige und offenbar nicht auf künstliches Drama aus sei. "Sehr, sehr sympathisch bei den ersten zwei Folgen beziehungsweise auch der Vorschau, vor allem in Bezug darauf, wie du mit allem umgehst. Da können sich manche Redflags hier in der Reality-Bubble mal eine Scheibe abschneiden. Bleib bitte genau so, wie du bist!", schwärmt ein Nutzer. Auch ein weiterer Fan wünscht sich mehr Kandidaten wie Rafael: "Genau so etwas wollen wir auch wieder sehen: Menschen mit echten Gedanken und Gefühlen, nicht dieses Fake-Drama. Du machst das wirklich toll, hoffentlich wird sich das auch nicht ändern." Neben seiner ruhigen Art kommen offenbar auch seine ernsthaften Absichten bei der Partnersuche gut an. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Danke, dass du beweist, dass es noch Männer gibt, die es ernst meinen und das Herz am richtigen Fleck haben."

Schon vor seinem Einzug sprach Rafael offen über seine bisherigen Erfahrungen in der Liebe, wie Bild berichtet. Seine erste Partnerschaft ging der Influencer demnach erst im Alter von 28 Jahren ein. Auch sein erstes Mal habe er zu diesem Zeitpunkt erlebt. Dass er damit vergleichsweise lange gewartet hatte, habe in seinem Umfeld zwar immer wieder für Verwunderung gesorgt. Für Rafael selbst habe sich diese Entscheidung jedoch richtig angefühlt. Nun möchte der 31-Jährige bei "Love Island VIP" eine neue Partnerin finden. Ob er in der Villa tatsächlich die große Liebe trifft, können die Zuschauer ab dem 23. September 2026 bei RTLZWEI verfolgen. Auf RTL+ waren die ersten Episoden der neuen Staffel bereits vor der Ausstrahlung im linearen Fernsehen verfügbar.

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Imago Rafael Neugart "Love Island VIP"-Premiere in Köln, 16.09.2026

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RTLZWEI Jannik Kontalis, Tim Kühnel, Rafael Neugart, Martin Braun und Nelson Henry, "Love Island VIP"-Kandidaten

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RTLZWEI YouTuber Rafael Neugart, "Love Island VIP"-Kandidat im Jahr 2026