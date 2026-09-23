Nach zehn Jahren Ehe: Margot Robbie heißt jetzt wie ihr Mann

Rund zehn Jahre nach ihrer Hochzeit mit dem britischen Filmproduzenten Tom Ackerley (36) trägt Margot Robbie (36) nun offiziell den Nachnamen ihres Mannes – zumindest auf dem Papier. Neu veröffentlichte Unterlagen der britischen Unternehmensbehörde Companies House führen die Schauspielerin seit dieser Woche unter ihrem vollständigen Namen Margot Elise Ackerley. Die Änderung betrifft ausschließlich den geschäftlichen Bereich. Für ihre Arbeit vor der Kamera und bei öffentlichen Auftritten bleibt sie weiterhin Margot Robbie. Unter diesem Namen gelang der Australierin schließlich der internationale Durchbruch, zudem ist er in Hollywood längst fest etabliert. Umso überraschender kommt der Schritt im geschäftlichen Bereich. Margot und Tom hatten sich im Dezember 2016 im australischen Byron Bay das Jawort gegeben. Obwohl die beiden damit fast ein Jahrzehnt verheiratet sind, war die Produzentin in den offiziellen Firmenunterlagen bislang weiterhin unter ihrem bekannten Nachnamen Robbie verzeichnet.

Auch beruflich sind Margot Robbie und Tom Ackerley seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Bereits 2014 gründeten sie gemeinsam mit Sophia Kerr und Josey McNamara die Produktionsfirma LuckyChap Entertainment – und damit zwei Jahre vor ihrer Hochzeit. Unter dem LuckyChap-Banner entstanden seither zahlreiche gefeierte Produktionen, darunter "I, Tonya", "Promising Young Woman", "Saltburn" und "Wuthering Heights". Der größte Erfolg der Firma war jedoch zweifellos der Kinohit "Barbie" aus dem Jahr 2023. Bei Letzterem übernahm Margot nicht nur die Hauptrolle, sondern wirkte zugleich als Produzentin mit. Das Projekt erwies sich auch finanziell als großer Erfolg: Laut Daily Mail soll sie damit umgerechnet rund 43 Millionen Euro verdient haben. Weltweit spielte "Barbie" mehr als 1,2 Milliarden Euro ein.

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2013 am Set des Weltkriegsdramas "Suite Française". Während sie für eine Nebenrolle vor der Kamera stand, war er hinter den Kulissen als Regieassistent tätig. Anfang 2014 kehrte die Schauspielerin nach London zurück und zog dort gemeinsam mit Tom und mehreren befreundeten Crewmitgliedern in eine Wohngemeinschaft. Aus der anfänglichen Freundschaft zwischen der Schauspielerin und dem Produzenten entwickelte sich schließlich eine Beziehung. Später bezogen sie ein gemeinsames Zuhause im Westen Londons, ehe es sie 2017 nach Los Angeles zog. Inzwischen verbindet Margot und Tom nicht nur ihre Ehe und die gemeinsame Produktionsfirma: Seit 2024 sind die beiden auch Eltern eines Sohnes. Ihren Nachwuchs halten sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024