Prime Video startet neuen Romance-Hype mit Lili Reinhart

Prime Video will mit "The Love Hypothesis" für den nächsten großen Romance-Hype sorgen. Seit heute ist die romantische Komödie weltweit exklusiv bei dem Streaminganbieter zu sehen. In der Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers sind Lili Reinhart (30) und Tom Bateman (37) in den Hauptrollen zu sehen. Lili verkörpert die Biologiedoktorandin Olive Smith, während Tom den ebenso brillanten wie gefürchteten Professor Dr. Adam Carlsen spielt. Ein spontaner Kuss bringt das Leben ihrer Figuren gehörig durcheinander: Plötzlich geben Olive und Adam vor, ein Paar zu sein, wovon zunächst beide profitieren sollen. Doch je länger sie ihre vermeintliche Beziehung aufrechterhalten, desto schwieriger wird es, die wachsende Anziehung zwischen ihnen zu ignorieren.

Eigentlich gilt Olives ganze Aufmerksamkeit ihrer wissenschaftlichen Karriere. Doch dann gerät sie privat in eine komplizierte Situation: Ihre beste Freundin Anh, verkörpert von Rachel Marsh, hat Gefühle für Olives früheren Schwarm Jeremy entwickelt, den Nicholas Duvernay spielt. Olive will Anh zeigen, dass sie längst über Jeremy hinweg ist. Deshalb küsst sie kurzerhand Adam, der wegen seiner einschüchternden Art bei vielen Menschen einen schweren Stand hat. Aus der spontanen Aktion entsteht schließlich ein gemeinsames Täuschungsmanöver. Die Biologiedoktorandin und der Professor beschließen, sich nach außen als Paar auszugeben, weil diese Vereinbarung für beide Vorteile hat. Während sie ihre Fake-Beziehung immer überzeugender vorspielen, lassen sich die tatsächlichen Gefühle jedoch zunehmend schwerer verdrängen. Regisseurin Claire Scanlon verfilmte die Geschichte nach dem Bestseller von Ali Hazelwood.

Für Lili gehörte ausgerechnet eine der bekanntesten Szenen der Buchvorlage zu den größten Herausforderungen am Set, wie sie in einem Interview mit Elle berichtete: die Hotelszene mit Tom. Für die intimen Aufnahmen verbrachte die Schauspielerin rund sechs Stunden unbekleidet mit ihrem Kollegen und weiteren Crewmitgliedern in einem Raum. Die Szene sollte sinnlich wirken, im Vergleich zum restlichen Film aber nicht zu explizit ausfallen – eine Gratwanderung, die genaue Absprachen erforderte. Deshalb begleitete Intimitätskoordinatorin Jen Viens die Dreharbeiten, sorgte für einen geschützten Rahmen und stimmte die Abläufe mit den Beteiligten ab. Für Lili ist der Film ein weiterer Schritt weg von ihrer Serienvergangenheit: Bekannt wurde die Schauspielerin als Betty Cooper in Riverdale, bevor sie sich zunehmend Kinoprojekten widmete.

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Amazon MGM Studios Lili Reinhart und Tom Bateman in "The Love Hypothesis"

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Getty Images Lili Reinhart bei den Gotham Television Awards 2026 in New York City

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Angela Weiss/AFP/Getty Images Tom Bateman bei der US-Premiere von "Dunkirk" in New York City