Überraschend: Elyas M'Barek gibt Ehe-Aus mit Jessica bekannt

Elyas M'Barek (44) und seine Ehefrau Jessica Riso gehen künftig getrennte Wege. Der Schauspieler und die US-Amerikanerin haben ihre Ehe beendet. Elyas' Medienanwalt Christian Schertz bestätigte das Liebes-Aus am Mittwochnachmittag im Namen seines Mandanten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Demnach liegt das Ende der Beziehung offenbar schon länger zurück: Das Paar habe sich "bereits vor geraumer Zeit" getrennt, hieß es in der knappen Mitteilung. Für viele dürfte die Nachricht überraschend kommen. Noch im Frühjahr hatten Elyas und Jessica gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet und einen Umzug aus den USA nach Deutschland vorbereitet. Nach mehreren Jahren in New York wollten die beiden ihren Lebensmittelpunkt nach München verlegen. Dass ihre Ehe zu diesem Zeitpunkt bereits gescheitert sein könnte, war nicht bekannt. Auch öffentlich hatte es zuvor keine Hinweise darauf gegeben, dass Elyas und Jessica künftig getrennte Wege gehen würden.

Wann genau sich die beiden getrennt haben und welche Gründe zu dem Liebes-Aus geführt haben, wurde nicht mitgeteilt. Die zurückhaltende Mitteilung passt zu Elyas' bisherigem Umgang mit privaten Themen. Sein Privat- und Liebesleben hält der Schauspieler konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Noch im Frühjahr hatte er jedoch über den damals geplanten Umzug nach Deutschland gesprochen. Gegenüber spot on news erklärte Elyas, dass vor allem seine Arbeit und die vielen Reisen den Ausschlag für die Rückkehr gegeben hätten. "Wir haben uns entschieden, nach München zu ziehen, ich komme ja von dort. Ich muss oft in Deutschland sein, um Termine mit Produktionen und Drehs wahrzunehmen, das Reisen wird auf Dauer zu anstrengend und kompliziert", schilderte der Schauspieler damals. Von Beziehungsproblemen war in diesem Zusammenhang keine Rede.

Nach ihrer Hochzeit hatten Elyas und Jessica mehrere Jahre gemeinsam in New York gelebt. Jessica arbeitete in den USA vor allem als Schauspielerin und Model. 2023 war der Schauspieler mit seiner Frau in die US-Metropole gezogen. Vor rund 13 Wochen machte der Fack ju Göhte-Star dann öffentlich, dass seine Zeit in New York endet. Seine Wohnung war zu diesem Zeitpunkt bereits leergeräumt. Auch seine persönlichen Sachen befanden sich schon auf dem Weg nach Deutschland, während Elyas in seine Heimatstadt München zurückkehrte. Ob Jessica ebenfalls mit nach Bayern zog oder ob die Trennung zu diesem Zeitpunkt schon vollzogen war, wurde nicht mitgeteilt.

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Getty Images Jessica und Elyas M'Barek beim Deutschen Filmball 2026

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Instagram / elyas_mbarek Jessica und Elyas M'Barek im September 2024

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Imago Jessica und Elyas M'Barek