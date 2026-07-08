Tim Reitz verrät: Ist er nach "Die Bachelors" vergeben?

Beim großen Wiedersehen von Die Bachelors steht für Tim Reitz und seine Auserwählte Vivi der Realitätscheck an. Im Finale hatte der Junggeselle gestanden, sich verliebt zu haben, und ihr die letzte Rose überreicht. Beim Wiedersehen im Studio zeigt sich nun: Die Gefühle haben gehalten. Eingespieltes Filmmaterial zeigt die beiden beim Spazierengehen, beim Turteln und beim gemeinsamen Urlaub am Meer. Moderatorin Frauke Ludowig (62) hakt nach: "Seid ihr ein Paar, ja oder nein?" Daraufhin ergreift Tim Vivis Hand und erklärt strahlend: "Ja, das sind wir." Vor den Kameras besiegeln sie ihr Liebesglück mit drei zärtlichen Küssen.

Die beiden erzählen im Studio, wie es nach dem Ende der Dreharbeiten für sie weiterging. Bereits zehn Tage nach dem Abschied in Afrika hätten sie sich wiedergesehen. Vivi berichtet: "Seitdem sehen wir uns eigentlich fast jedes Wochenende." Und die Beziehung soll künftig noch intensiver werden: Tim verrät, dass er aus seiner WG ausziehen und gemeinsam mit Vivi in eine neue Wohnung in Köln ziehen will. Dafür gibt sie ihr bisheriges Leben in ihrer Heimatstadt Weingarten auf. Tim erklärt dazu: "Sie schaut sich das hier ein Jahr in Köln an, und wenn es ihr nicht gefällt, dann sucht sie die nächste Stadt aus."

Im Studio schwärmt zudem Tims Schwester Lena, die Vivi bereits während der Show kennenlernen durfte, von der neuen Partnerin ihres Bruders: "Wir lieben sie alle. Ich finde, die beiden sind ein wunderbares Pärchen." Damit verläuft das Wiedersehen für Tim und Vivi deutlich harmonischer als für seinen Co-Bachelor Sebastian Paul, der schon vor dem Finale seine letzte Rose an seine Favoritin Nadja verteilt hatte. Während Tim und Vivi beim Wiedersehen glücklich Händchen halten, müssen Sebastian und Nadja Moderatorin Frauke Rede und Antwort stehen: Ihre Liebe zerbrach nämlich bereits direkt nach Drehschluss.

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RTL Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Tim Reitz und Kandidatin Vivi beim "Die Bachelors"-Einzeldate

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Vivi