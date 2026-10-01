Bachelors-Nadja verrät erste Anzeichen der Schwangerschaft

Dass sich bei ihr etwas verändert hatte, spürte Nadja schon, bevor sie es schwarz auf weiß hatte. In einer Instagram-Fragerunde plaudert die einstige Die Bachelors-Kandidatin aus dem Nähkästchen. Mit ihrem Partner Mike Singer (26) erwartet sie derzeit ihr erstes Kind. Lange vor dem Test sei sie vor allem eines gewesen: dünnhäutig. "Ich war so krass gereizt und zickig. Waren meine Mama besuchen und sie meinte einfach nur: 'Nadja, so kenne ich dich gar nicht'", erinnerte sie sich an den Besuch bei ihrer Mutter. Auch ihrem Partner fiel die ungewohnte Stimmung auf – und der Sänger suchte Rat an einer eher ungewöhnlichen Stelle. "Mike hat einen Abend vorher ChatGPT gefragt, wie sich eine schwangere Frau verhält, weil er sich auch gefragt hat, was bei mir los ist", verriet Nadja ihren Fans.

Die Gewissheit kam dann ziemlich spontan: Auf dem Rückweg vom Besuch bei Nadjas Mutter machte das Paar noch einen Abstecher zu einem dm-Markt und kaufte einen Schwangerschaftstest. Das Ergebnis war positiv – doch damit wollten sich die beiden noch nicht zufriedengeben. Um sicherzugehen, besorgten sie kurzerhand drei weitere Tests, die ebenfalls alle positiv ausfielen. Mittlerweile ist von den Anfangsbeschwerden nichts mehr zu spüren, wie die werdende Mutter erzählte: "Mir geht es Gott sei Dank so gut! Bin richtig happy, dass ich körperlich keinerlei Beschwerden habe." In den ersten Wochen sah das allerdings noch anders aus. Damals plagten Nadja starke Kopfschmerzen und ein dauerhaft unangenehmer Geschmack im Mund. Irgendwann sei das einfach vorbei gewesen: "Das war dann von heute auf morgen einfach weg."

Vor wenigen Tagen machten Nadja und Mike ihr Baby-Glück offiziell. In der Sendung "Punkt 12" bestätigten sie, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nadja verriet dabei auch, dass sie schon "mehr als die Hälfte" der Schwangerschaft hinter sich hatte. Nach Monaten voller Gerüchte wirkte die Erleichterung riesig: "Es fühlt sich gut und befreiend an. Dieses Versteckspiel ist auf Dauer anstrengend gewesen." Nadja gewann in der vergangenen "Die Bachelors"-Staffel die letzte Rose von Sebastian Paul. Doch die aufkeimenden Gefühle wurden schnell wieder erstickt. Während des Wiedersehens war Nadja nicht sonderlich gut auf Sebastian zu sprechen.

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Instagram / nadjaa.os Nadja, "Die Bachelors"-Gewinnerin 2026

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Instagram / nadjaa.os Mike Singer und Nadja, September 2026

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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