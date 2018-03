Sie verzaubert einfach alle! Seit ihrer Geburt im September entzückt Melanie Müllers (29) Tochter Mia Rose nicht nur ihre stolzen Eltern – auch Oma Gabriela ist hin und weg von der Kleinen! "Ich glaube, ich kann sagen, wir sind momentan die glücklichsten Großeltern der Welt", schwärmte sie im Promiflash-Interview über ihre entspannte Enkelin. Und die ließ sich selbst durch den ganzen Promi-Trubel bei der Eröffnung von Melanies zweitem "Grillmüller" in Leipzig nicht aus der Ruhe bringen: Stattdessen schlummerte Mia lieber in Omas Armen und sorgte für die niedlichsten Momente an Mamas großem Abend!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de