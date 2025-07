Eric Philippi und Michelle hielten Beziehung erst geheim

Eric Philippi und Michelle (53) überraschten im Sommer 2023 mit der Bekanntgabe ihrer Beziehung. Doch wie der Sänger jetzt im Bild-Interview zugibt, sind er und die Künstlerin, die eigentlich Tanja heißt, schon viel länger ein Paar: "Tanja und ich sind schon viel länger zusammen, als es die Öffentlichkeit weiß. Dass wir uns ineinander verliebt haben, wirbelte für uns beide alles durcheinander. Aber unsere Liebe und unsere Beziehung sorgten gleichzeitig für die Stabilität in meinem Leben, die mir gefehlt hat." Besonders in Erics schwerster Zeit, die von Panikattacken und Ängsten geprägt war, war Michelle eine wichtige Stütze für ihn.

Die Beziehung der beiden sorgte anfangs nicht nur für positive Reaktionen – vor allem der große Altersunterschied von 25 Jahren wurde in den sozialen Medien immer wieder thematisiert. Gemeine Unterstellungen haben dem 28-Jährigen "ziemlich zugesetzt": "Die bösen Bemerkungen zu unserem Altersunterschied, die Vorwürfe, ich würde Tanja nur ausnutzen, um durch sie berühmt zu werden. Nach außen ließ ich mir nichts anmerken, aber innerlich hat mich das sehr belastet." Trotz der Kritik steht das Paar fest zueinander, und Michelle gab Eric in seiner schwierigsten Phase die nötige Stabilität. Dazu zählt auch die emotionale Unterstützung, die sie ihm während seiner Therapie gab – Worte wie "Du kannst so nicht weitermachen, du musst leben, du brauchst Flügel, du musst endlich mal glücklich sein" motivierten ihn dazu, sich seiner Angst zu stellen.

Heute kämpft Eric aktiv gegen seine Ängste. Neben einer Therapie treibt er fünfmal die Woche Sport, um Stress abzubauen, und hat mit Boxen begonnen, um angestaute Gefühle zu verarbeiten. Dadurch hat er nicht nur seine Angst im Griff, auch seine Beziehung zu seinen Eltern hat sich intensiviert: "Sie lieben Tanja und umgekehrt."

Instagram / eric_philippi Eric Philippi und Michelle im Dezember 2023

Instagram / eric_philipp Michelle und Eric Philippi im Mai 2024

Brigitte Dummer / Future Image Eric Philippi und Michelle im Juli 2023