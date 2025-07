Operation an Arm beeinflusst Studium von Prinzessin Amalia

Prinzessin Catharina-Amalia (21) steht vor einem spannenden neuen Lebensabschnitt. Die Kronprinzessin der Niederlande hat gerade ihr Studium der Politikwissenschaft, Psychologie, Rechtswissenschaft und Wirtschaft an der Universität Amsterdam abgeschlossen und wird nun ein Bachelorstudium in niederländischem Recht beginnen. Parallel dazu wurde sie in das Ausbildungsprogramm Defensity College der niederländischen Verteidigung aufgenommen, das sie in den nächsten zwei Jahren zur militärischen Reservistin ausbilden wird. In einem offiziellen Statement des niederländischen Palasts heißt es jedoch: "Die Prinzessin von Oranien hat sich beworben und ist aufgenommen worden. Aufgrund des kürzlich erlittenen Armbruchs kann sie nicht sofort an allen physischen Komponenten teilnehmen, sie wird nach ihrer Genesung beginnen."

Die Verletzung wurde durch einen Reitunfall verursacht, der bereits vor einigen Wochen passiert ist. Dieser Umstand wird sie vorerst daran hindern, an allen körperlichen Anforderungen ihres neuen Programms teilzunehmen. Dennoch freut sich die Thronfolgerin auf die Möglichkeiten, die sich ihr bieten. Das Ausbildungsangebot des Defensity College bietet nicht nur eine Verbindung zur Gesellschaft, sondern auch einen wichtigen Einblick in den militärischen Dienst. Mit ihrem neuen Studium setzt Amalia nicht nur auf akademisches Wissen, sondern knüpft mit dem Fachbereich Recht auch an den Werdegang ihrer Großmutter Prinzessin Beatrix (87) an, die ebenfalls Jura studierte.

Der Sommer begann für Amalia und ihre Familie dennoch harmonisch: Gemeinsam mit König Willem-Alexander (58), Königin Máxima (54) und ihren Schwestern Alexia (20) und Ariane (18) nahm sie am traditionellen Sommerfotoshooting der royalen Familie teil. Dabei strahlte Amalia in einer schicken Kombination aus einer weißen Hose und einer modischen Bluse mit Puffärmeln, während ihre Schwestern mit sommerlichen Outfits glänzten. Trotz des Unfalls scheint die Prinzessin optimistisch und entschlossen, ihren Weg sowohl im Studium als auch in ihrer künftigen Rolle als Thronfolgerin weiterzuverfolgen.

Getty Images König Willem-Alexander und Prinzessin Catharina-Amalia, Juni 2025

Getty Images Prinzessin Amalia der Niederlande, im April 2025

Getty Images Prinzessin Amalia, Königin Máxima, König Willem-Alexander, Prinzessin Ariane und Prinzessin Alexia