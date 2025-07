Fans sind entsetzt: Kate Beckinsale posiert mit pinker Katze

Kate Beckinsale (51) sorgte bei ihren Fans für Aufsehen, als sie auf Instagram Fotos von sich und ihrem ungewöhnlich gefärbten Haustier teilte. Die Schauspielerin präsentierte sich in einem knappen schwarzen Bikini-Oberteil, kombiniert mit grauen, zerrissenen Jeansshorts und kniehohen Lederstiefeln, während sie mit ihrer Katze und ihrem Hund eine Auszeit genoss. Besonders ins Auge fiel dabei ihre Katze, deren Fell in auffälligem Zuckerwattepink leuchtete. "Mädelstrip mit meinen Girls. Dies ist keine exakte Beschreibung meines momentanen Lebens, aber eine kurze und wertvolle Auszeit von anderen Dingen, für die ich sehr dankbar bin", beschrieb Kate die Bilder. Doch neben Komplimenten stellten sich viele Fans die Frage: Hat Kate ihrer Katze das Fell wirklich pink gefärbt?

In den Kommentaren häuften sich erstaunte und entsetzte Reaktionen. "Wer färbt seine Katze pink? Nicht okay!", schrieb ein Nutzer. Andere fragten ungläubig: "Warum ist die Katze pink?" oder "Ist das ein Filter?" Eine offizielle Stellungnahme von Kate oder ihren Vertretern steht bisher aus. Gleichzeitig erinnerte die britische Schauspielerin in einem weiteren Beitrag an ihren verstorbenen Kater Clive. Er ist seit zwei Jahren tot. Sie nannte ihn "die Liebe meines Lebens" und schwärmte davon, wie besonders die bedingungslose Liebe eines Haustiers für sie gewesen sei. "Ich dachte früher, Menschen, die um Haustiere trauern, übertreiben. Jetzt weiß ich, wie tief dieser Schmerz ist", teilte sie voller Emotionen ihre Erinnerungen.

Neben der andauernden Trauer um ihren vor zwei Jahren verstorbenen Kater macht Kate auch etwas anderes große Sorgen: Ihre Mutter Judy kämpft gegen Krebs im vierten Stadium. Die Schauspielerin begleitet sie liebevoll im Alltag und teilte auf Social Media immer wieder emotionale Einblicke. "Egal, welche Reise du machst, ich bin bei dir", versprach Kate ihrer Mutter in einem bewegenden Video. Für ihre treuen Fans bat sie in einem Post um Unterstützung und Mitgefühl für ihre Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale mit einer Katze, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale mit einer Katze, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihre Mutter Judy Loe, April 2025