Ex ist Papa geworden: Melanie Müller teilt böse Botschaft

Melanie Müller (36) sorgt erneut für Schlagzeilen – auf besonders unschöne Weise. Nachdem ihr Ex-Mann Mike Blümer am Montag in Leipzig Vater eines Mädchens geworden ist, teilt die Schlagersängerin gegen ihn aus. In ihrer Instagram-Story postet sie eine boshafte Nachricht, die offenbar an Mike, seine neue Partnerin Katharina Kahmann und das neugeborene Baby gerichtet ist. "Die Mutter aller Ratten hat geworfen – eine unnütze Sache mehr auf der Welt", schreibt die Reality-TV-Bekanntheit zu einem Foto einer schaurig aussehenden Hexe aus dem Film "Hexen hexen".

Mike Blümer ist sich sicher, dass der Post ihm und seiner Familie gilt. "Ja, da gibt es keinen Zweifel. Diese jämmerliche Person, dieser bedauernswerte Mensch hat das zur Geburt unserer kleinen Frida gepostet", sagt er gegenüber Bild. Er vermutet, dass seine Ex ihre Haltung auch den gemeinsamen Kids Mia und Matty gegenüber nicht zurückhalten könnte: "Ich hoffe, Melanie hat unseren Kindern die Freude auf ihre kleine Schwester nicht mit gleicher Boshaftigkeit vermiest." Für ihn und seine Familie wird die kommende Begegnung deshalb zur Herausforderung: Schon am Freitag sollen die zwei das neue Familienmitglied kennenlernen.

Die Spannungen zwischen den beiden ehemaligen Eheleuten bestehen offenbar schon seit längerer Zeit. Melanie war einst gut mit Katharina Kahmann befreundet, bevor die Ehe mit ihrem Ex-Mann zerbrach – ein Umstand, der zu zusätzlichem Konfliktpotenzial führt. In den vergangenen Monaten stand die Ex-Dschungelcamp-Gewinnerin vor allem wegen ihres Prozesses wegen des Zeigens des Hitlergrußes in den Schlagzeilen. Sie war im August für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe von 80.000 Euro verurteilt worden, doch hat kurz darauf Berufung gegen das Urteil eingelegt. Im nächsten Jahr geht der Fall deshalb vor das Landgericht Leipzig.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikebluemer Katharina Kahmann und Mike Blümer im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Blümer und Melanie Müller, November 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige