Prinzessin Märtha Louises Tochter outet sich als bisexuell

Maud Angelica Behn (22), die älteste Tochter von Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (53), hat sich öffentlich als bisexuell geoutet. Während der Pride-Parade in diesem Jahr teilte die 22-jährige Künstlerin auf Instagram ein Foto, das sie mit bunten Haaren und zwei Flaggen in den Farben Rosa, Lila und Blau zeigt – den Symbolfarben der Bisexualität. Dazu schrieb sie: "Happy Pride von einer bisexuellen Person! Der Pride war dieses Jahr unglaublich und es gab so viel Liebe. Viele große Umarmungen."

Die Enkelin des norwegischen Königs Harald V. (88) sprach in ihrem Post erstmals öffentlich über ihre sexuelle Orientierung und erhielt dafür begeisterten Zuspruch. In den Kommentaren lobten ihre Follower sie als Vorbild und starke Stimme. Besonders liebevoll zeigte sich ihre Mutter, Märtha Louise. Die Prinzessin schrieb unter den Beitrag ihrer ältesten Tochter: "Wunderschön, Maud! Ein Hoch auf die Liebe. Liebe ist Liebe." Begleitet von bunten Herz-Emojis fügte sie hinzu: "Liebe dich" und wünschte "Happy Pride". Maud bedankte sich rührend bei ihrer Mutter für die fortwährende Unterstützung und nannte sie "die Beste der Welt".

Maud ist die älteste von drei Töchtern von Märtha Louise und Ari Behn (✝47), der 2019 verstarb. Gemeinsam mit ihren Schwestern Leah Isadora (20) und Emma Tallulah (16), die ebenfalls einen festen Platz in der norwegischen Thronfolge haben, gehört sie zur modernen Generation der königlichen Familie. Im Gegensatz zu ihrer Mutter oder ihrem Großvater tragen die Schwestern jedoch keine offiziellen königlichen Titel. Neben ihrer royalen Herkunft ist die 22-Jährige auch als Künstlerin aktiv und hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Kreativität mit gesellschaftlichen Botschaften zu verbinden – wie bei ihrem jüngsten Beitrag, mit dem sie die Botschaft des Pride-Months und die Bedeutung von Liebe und Akzeptanz feiert.

Per Ole Hagen/Getty Images, Instagram / maud_angelica_behn Collage: Prinzessin Märtha Louise und ihre Tochter Maud Angelica Behn

Instagram / maud_angelica_behn Maud Angelica Behn, Juni 2025

Getty Images Prinzessin Märtha Louises Töchter Maud, Emma und Leah