Nach Trennung von Nico Legat: Nina Kristin feiert ihr Alter

Nina Kristin (43) und Nico Legat (27) haben sich getrennt. Angeblich soll der Altersunterschied von 16 Jahren zwischen der TV-Bekanntheit und dem Promi-Spross eine Rolle gespielt haben – zumindest, wenn es nach Nicos Vater, dem früheren Fußballprofi Thorsten Legat (56), geht. Nina sieht das offenbar anders und teilt in ihrer Instagram-Story ihre Sicht der Dinge – und nimmt zu Thorstens Seitenhieb Stellung: "Über 40 ist das neue Wow. Mein Ex-Schwiegervater meinte, ich hätte mit über 40 keine Zukunft mehr. Aber weißt du was? Unsere Zukunft ist Gold. Wir Frauen in den 40ern – wir sind nicht zu alt. Ich bin gerade erst dran."

Nina ergänzt: "Wir kennen unsere Grenzen und dulden keinen Bullshit mehr. Wir brauchen keine Bestätigung von außen. Wir sind in unserer Prime Time." Längst vorbei sei die Zeit, in der sie sich von anderen sagen ließ, was sie können oder nicht können sollte: "Zu alt? Ich bin gerade warmgelaufen. Wir sind Frauen, die wissen, wie das Leben läuft – weil wir es schon erlebt, durchlitten, gefeiert und überlebt haben. Wir tragen keine Unsicherheiten mehr, wir tragen Haltung, Mut und ein verdammt gutes Outfit."

Für Nina Kristin war das Rampenlicht schon immer ein wichtiger Teil ihres Lebens, sei es als Realitystar oder als Model. Über die Trennung von Nico Legat sagte die 43-Jährige: "In den letzten Tagen wurde öffentlich behauptet, ich hätte mich von Nico getrennt, weil er 15 Jahre jünger ist als ich. Das ist falsch. Der Altersunterschied war nie das Problem. Die Wahrheit ist: Es sind sehr ernste Dinge passiert." Was genau zwischen dem einstigen Paar vorgefallen ist, erklärte sie nicht.

Instagram / nina__kristin Nina Kristin, Sängerin

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

Instagram / nina__kristin Nico Legat und Nina Kristin im März 2025