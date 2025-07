P. Diddy siegessicher nach Urteil: "Ich komme nach Hause"

P. Diddy (55), mit bürgerlichem Namen Sean John Combs, hat im Gerichtssaal eine emotionale Szene ausgelöst, als die Geschworenen die Urteile in seinem Verfahren wegen schwerer Vorwürfe wie Erpressung und Menschenhandel verkündeten. Nachdem er in den schwerwiegendsten Anklagepunkten für nicht schuldig befunden wurde, drehte er sich laut TMZ zu seiner Familie um und flüsterte: "Ich komme nach Hause." Unter den Anwesenden waren seine Mutter Janice Combs, drei seiner Töchter sowie seine Söhne Christian, Justin (31) und Quincy. Auch Dana Tran, die Mutter seines jüngsten Kindes, war anwesend, ebenso wie weitere Familienmitglieder.

In den ersten beiden Anklagepunkten, der organisierten Kriminalität und des sexualisierten Menschenhandels mit Cassie (38), erklärte das Gericht den Rapper für nicht schuldig, ebenso im Anklagepunkt sexualisierter Menschenhandel mit Jane. In den zwei Punkten "Mann Act", bekannt als Transport zu Zwecken der Prostitution mit Cassie und Jane, wurde er hingegen für schuldig befunden. Nach Abschluss der Verlesung sank der Rapper vor Erleichterung auf die Knie, faltete die Hände zum Gebet und bedankte sich bei der Jury. Seine Verteidigung, darunter die Anwältin Teny Geragos, die vor Freude in Tränen ausbrach, zeigte sich ebenfalls emotional.

Im Laufe des aufsehenerregenden Prozesses hatten insgesamt 34 Zeugen ausgesagt, darunter Cassie und auch Musiker Kid Cudi. Obwohl der Rapper die Vorwürfe stets abstritt, sprachen ihn die Geschworenen in zwei Punkten schuldig. Besonders die Aussagen der Sängerin spielten für den Verlauf und die öffentliche Wahrnehmung des Verfahrens eine zentrale Rolle. Cassies Anwalt Doug Wigdor würdigte nach der Urteilsverkündung erneut den Mut seiner Mandantin. "Indem sie mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit getreten ist, hat Cassie sowohl der Unterhaltungsindustrie als auch dem Kampf für Gerechtigkeit einen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt", erklärte er laut Variety.

GDP/MPI/Capital Pictures / MEGA P. Diddy im Juli 2017

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

