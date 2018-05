Die Chancen auf einen Sieg stehen für Michael Schulte (28) beim Eurovision Song Contest nicht ganz so gut. Der sensible Sänger muss sich mit seiner emotionalen Ballade "You Let Me Walk Alone" zwischen all den Gute-Laune-Dance-Songs ganz schön behaupten. Auch ESC-Spezialisten sehen ihn nicht unter der Top Drei: Nach ihren Berechnungen wird er heute Abend den 15. der insgesamt 26 Plätze belegen. Stattdessen sehen die Experten Zypern auf dem ersten, Israel auf dem zweiten und Norwegen auf dem dritten Platz. Ein Künstler hat den Titel sogar schon einmal für sein Land nach Hause geholt!



