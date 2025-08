Beinahe "Outlander"-Star: Jamie Roy verrät Casting-Geheimnis

Jamie Roy, der im kommenden Outlander-Prequel "Blood of my Blood" die Rolle des Brian Fraser – Vater von Jamie Fraser – übernimmt, stand bereits Jahre zuvor im Fokus der "Outlander"-Produzenten. Wie Showrunnerin Maril Davis laut Entertainment Weekly verriet, hatte sich Jamie ursprünglich für die Hauptserie beworben. Doch seine frappierende Ähnlichkeit zu Sam Heughan (45), der Jamie Fraser verkörpert, war so auffällig, dass man ihn lieber für das Prequel im Hinterkopf behalten wollte. Zu diesem Zeitpunkt war "Blood of my Blood" allerdings noch nicht genehmigt. Erst nach Gesprächen mit Starz-Programmchefin Karen Bailey fiel die Entscheidung, Jamie für die neue Serie vorzumerken. Ein Treffen der beiden Schauspieler – bei einem Kaffee, der schließlich in ein paar Whiskeys überging – half Jamie dabei, die Essenz von Sam und dessen Figur auf sich wirken zu lassen.

Bei den Dreharbeiten legte das Team jedoch großen Wert darauf, dass Jamie Roy keine bloße Kopie des bekannten Jamie Fraser spielt. Showrunner Matthew B. Roberts betonte, dass die Figur des Brian Fraser eigenständig und authentisch bleiben solle. "Wir wollten, dass Brian sein eigener Mann ist", erklärte der Schauspieler auf dem Panel. Jamie selbst sieht in dieser gestalterischen Freiheit ein großes Geschenk, um die Rolle ganz natürlich entwickeln zu können. Dennoch wurde ihm bereits mehrfach gesagt, dass er Sam Heughan nicht nur äußerlich stark ähnelt, sondern auch charakterlich viele Parallelen aufweist. Mit einem Augenzwinkern ergänzte er: "Unsere Charaktere sind beide mutig, romantisch – und natürlich sehr gutaussehend."

Jamie Roy ist übrigens nicht das einzige Cast-Mitglied des Prequels mit Verbindungen zur Hauptserie. Auch Hermione Corfield, die in "Blood of my Blood" Claire Frasers Mutter Julia Moriston verkörpert, hatte ursprünglich für eine andere Outlander-Rolle vorgesprochen. Sie war zunächst für die Rolle der Brianna vorgesehen, musste jedoch aufgrund von Terminüberschneidungen absagen. Diese besonderen Parallelen im Ensemble sind laut Produzentin Maril Davis kein Zufall. Sie betonte, dass alle Darsteller in "Blood of my Blood" etwas in sich tragen, das an die ursprünglichen Charaktere erinnert – gleichzeitig aber jeder Figur ihren eigenen, unverwechselbaren Charme verleihen.

Getty Images Jamie Roy beim Entertainment Weekly Comic-Con Bash, 2025

Getty Images Jamie Roy bei der Comic-Con in San Diego

Getty Images Cast der Serie "Outlander", März 2022