"Verstehen Sie Spaß?" am Samstag: Das erwartet Zuschauer

Barbara Schöneberger (51) lädt am Samstag, dem 2. August 2025, zur nächsten Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" ein – einer besonderen, denn die Show feiert ihren 45. Geburtstag. Zu diesem Anlass dürfen sich die Zuschauer auf eine Mischung aus neuen Streichen und All-Time-Klassikern freuen. Mit Gästen wie Hazel Brugger (31) und dem Schauspieler-Duo Max (48) und Friedrich von Thun (83) wird die Show in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre ausgestrahlt. Ein besonderes Highlight bilden die zehn besten Streiche des vergangenen Jahres sowie einige der beliebtesten Clips aus 45 Jahren Sendungsgeschichte. Das berichtet Merkur.

Unter den gezeigten Filmen gibt es wahre Schätze: So wird zu sehen sein, wie Thomas Gottschalk (75) die Moderatorin Barbara Schöneberger hereingelegt hat – obwohl eigentlich sie ihn austricksen wollte. Ein weiterer Höhepunkt ist der Film mit Peter Maffay (75), der Johannes Oerding (43) zu einem Freundschaftstattoo überreden wollte. Auch Hazel Brugger sorgt für Lacher, indem sie in einem Strand-Setting ahnungslose Besucher überrascht. Neben diesen Streichen wird es noch viele andere Überraschungen geben, die das Publikum sicher begeistern werden.

Ob die Jubiläumsfolge der Show endlich wieder richtig gute Quoten bescheren kann? Vor einigen Monaten sah es für "Verstehen Sie Spaß?" nämlich alles andere als rosig aus – immer wieder verzeichnete die Sendung miese Quoten, sodass die ARD Maßnahmen einleitete, um die Show attraktiver zu machen. Im Gespräch mit der Zeitschrift Hörzu erklärte Christine Strobl, Programmdirektorin der ARD, im Januar, dass das Team intensiv an der Weiterentwicklung der Show arbeite, um erneut ein größeres Publikum zu begeistern. So richtig erfolgreich war das jedoch nicht: Im April verzeichnete die Sendung ein erneutes Quotentief, das sich gewaschen hat: Gerade einmal 2,99 Millionen Zuschauer schalteten ein, was nur einem Marktanteil von 14,9 Prozent entspricht. Es war damit eine der schwächsten Reichweiten in der über 40-jährigen Geschichte der Sendung.

IMAGO / APress Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Friedrich von Thun und Max von Thun, 2025

IMAGO / Future Image Hazel Brugger, Comedienne