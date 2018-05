Hollywood trauert um eine der ältesten Schauspielerinnen der Welt: Patricia Morison ist diese Woche im Alter von 103 Jahren verstorben! Die gebürtige New Yorkerin arbeitete 80 Jahre in der Show-Branche. Ihren Durchbruch hatte die Amerikanerin mit irischen Wurzeln 1948 mit der Hauptrolle in der Uraufführung des Musicals "Kiss me Kate" von dem legendären Komponisten Cole Porter. Nun müssen die Fans Abschied von der Diva nehmen.

Patricia Morison wurde am 15. März 1915 in New York als Tochter des Dramatikers und Schauspielers William Morison und Selena Fraser, einer britischen Geheimagentin im Ersten Weltkrieg, geboren. Laut Mirror verstarb die 103-Jährige nun unter natürlichen Umständen in ihrem Haus in Los Angeles. Sie war nie verheiratet und hatte keine Kinder.

Erst Anfang des Jahres verstarb bereits eine andere Hollywood-Legende: Connie Sawyer. Mit ihren 105 Jahren war sie die älteste noch arbeitende Schauspielerin der Welt. Ganze 87 Jahre arbeitete Connie in der Traumfabrik – ihr Debüt hatte sie mit 18 Jahren gefeiert, ihren letzten Auftritt hatte sie 2014 in der Serie New Girl.

Douglas Miller / Freier Fotograf / Getty Images Patricia Morison in London 1951

Anzeige

Marsaili McGrath / Freier Fotograf / Getty Images Patricia Morison, Schauspielerin

Anzeige

ROBYN BECK/AFP/Getty Images Connie Sawyer, US-Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de