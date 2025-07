Neuzugänge: Diese Stars sind bald bei "Emily in Paris" dabei

Die Serie Emily in Paris bekommt in der kommenden fünften Staffel prominente Verstärkung! Neben Minnie Driver (55), die als Prinzessin Jane zu sehen sein wird, stoßen nun auch Bryan Greenberg (47) und die französische Schauspielerin Michèle Laroque zum Cast. Laut Just Jared übernimmt Bryan die Rolle von Jake, einem Amerikaner, der sich in Paris niedergelassen hat. Michèle spielt Yvette, eine alte Freundin von Sylvie, die für einige spannende Wendungen in der beliebten Netflix-Serie sorgen dürfte. Die neuen Gesichter versprechen frischen Wind für die Abenteuer von Emily und ihrem Freundeskreis.

Für Bryan Greenberg bedeutet die Rolle in "Emily in Paris" eine Rückkehr auf die internationale Bühne. Der B-Promi, bekannt aus Serien wie "How to Make It in America" und "The Mindy Project" sowie aus Filmen wie "Bride Wars" und "Prime", war zuletzt in "Suits LA" zu sehen – einer Serie, die jedoch schnell wieder eingestellt wurde. Michèle Laroque hingegen zählt zu den großen Talenten des französischen Kinos. Ihre Figur Yvette könnte der Erzählung neue, interessante Facetten verleihen. Mit einer César-Nominierung und zahlreichen gefeierten Auftritten in der französischen Filmbranche hat sie ihre Vielseitigkeit längst unter Beweis gestellt.

Bryan hat abseits seiner Karriere immer wieder betont, wie sehr er es liebt, neue Herausforderungen anzunehmen – beruflich ebenso wie privat. Gemeinsam mit seiner Frau Jamie Chung, ebenfalls Schauspielerin, feiert er regelmäßig Meilensteine ihres gemeinsamen Lebens auf Social Media. Immer wieder schwärmt er von ihrer gegenseitigen Unterstützung im Hollywood-Trubel. Für Michèle hingegen dürfte die Zusammenarbeit mit einer internationalen Produktion wie "Emily in Paris" eine spannende Erweiterung ihrer ohnehin beeindruckenden Karriere sein. Fans dürfen gespannt sein, wie die beiden Schauspieler ihre Figuren ins glamouröse Paris einführen.

Netflix / Giulia Parmigiani Lily Collins als Emily Cooper in "Emily in Paris"

Getty Images Bryan Greenberg bei den Golden Globes

Getty Images Jamie Chung und Bryan Greenberg im Februar 2018