Liverpool ehrt Diogo Jota (28) mit Nummernruhestand nach Tod

Der tragische Tod von Diogo Jota (✝28) hat die Fußballwelt erschüttert. Der 28-jährige Offensiv-Star des Liverpool FC und sein 26-jähriger Bruder André kamen bei einem Autounfall in Nordspanien ums Leben. Noch vor wenigen Wochen befand sich Diogo inmitten eines Traumsommers: Er hatte mit der portugiesischen Nationalmannschaft die Nations League gewonnen und seine Hochzeit gefeiert. Der Trainer des Liverpool FC, Arne Slot, äußerte sich laut Bild tief betroffen und erinnerte sich an ihr letztes Gespräch: "Das letzte Mal, als wir sprachen, gratulierte ich ihm zum Gewinn der Nations League und wünschte ihm Glück für seine Hochzeit." Die Fußballfans im Stadion hatten den Portugiesen während seiner Zeit in Liverpool mit einem eigenen Lied gefeiert – ein Symbol seiner Beliebtheit.

Der Liverpool FC selbst ehrte seinen verstorbenen Star in einer rührenden Geste: Die Rückennummer 20, die Diogo trug, wird künftig nicht mehr vergeben. "Die Nummer 20 wird zu Recht verewigt. Für seinen Anteil am Titelgewinn in dieser Saison – dem 20. für den Verein", erklärte der Verein in einem Statement. Auch Teamkollegen wie Trent Alexander-Arnold und Andy Robertson teilten in emotionalen Botschaften ihre Erinnerungen an Diogo. Trent schrieb auf Instagram: "So viel Lachen und so viele glückliche Momente – er war ein großartiger Teamkollege und ein wahrer Freund." Andy erinnerte sich an humorvolle gemeinsame Erlebnisse und betonte, wie glücklich Diogo an seinem Hochzeitstag war.

Diogo war nicht nur für sein Können auf dem Platz bekannt, sondern auch für seine positive Ausstrahlung und sein herzliches Wesen. Der Portugiese hatte eine besonders enge Verbindung zu seinen Kollegen und den Fans in Liverpool. Andy Robertson betonte im Netz scherzhaft, dass Diogo "der britischste ausländische Spieler" gewesen sei, den er je kennengelernt habe, und nannte ihn liebevoll "Diogo MacJota". Außerhalb des Platzes genoss er gemeinsame Aktivitäten wie Darts oder Pferderennen mit seinen Mitspielern. Seine Hochzeit, von der Andy berichtete, bleibt als ein Tag voller Glück und Liebe in Erinnerung – ein ehrfürchtiges Bild, das sicher viele seiner Weggefährten und Fans im Herzen tragen werden.

