Selena Gomez kehrt zu "Wizards Beyond Waverly Place" zurück

Für Fans der Disney-Serie "Wizards of Waverly Place" gibt es tolle Neuigkeiten: Die Hauptdarstellerin der Originalserie, Selena Gomez (32), wird in der zweiten Staffel des Sequels "Wizards Beyond Waverly Place" zu sehen sein. Die erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin schlüpft dabei als Gaststar in ihre berühmt-berüchtigte Rolle als Alex Russo. Der Sender bestätigte die tollen Neuigkeiten bereits, und auch Selena teilte diese schöne Überraschung mit ihren Fans: Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto vom Set der Zaubershow und schrieb dazu: "Es fühlt sich einfach richtig an."

Bereits in der ersten Staffel von "Wizards Beyond Waverly Place" nahm die "Love You Like a Love Song"-Interpretin sowohl vor als auch hinter der Kamera großen Einfluss: Sie war als Alex in den ersten und letzten Episoden zu sehen und ist zudem als ausführende Produzentin an der Show beteiligt. Die Serie erzählt die Geschichte der jungen Zauberin Billie, gespielt von Janice LeAnn Brown, die bei Alex' Bruder Justin Russo und seiner Familie lebt, um das Zaubern zu lernen.

In der zweiten Staffel wird Billie mit neuen Herausforderungen konfrontiert, da Justin, gespielt von David Henrie (35), nun drei Zauberlehrlinge betreut – darunter auch seine eigenen Kinder Roman und Milo, die kürzlich ihre magischen Fähigkeiten entdeckt haben. Währenddessen bedroht eine mysteriöse neue Gefahr die Familie Russo und die magische Welt. Die spannende Fortsetzung verspricht für die Fans einige Überraschungen und wird diesen Herbst veröffentlicht.

Getty Images David Henrie und Selena Gomez im Oktober 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images David Henrie, Selena Gomez und Jake T. Austin, Schauspieler