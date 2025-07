Kylie Jenner teilt sonnige Schnappschüsse mit ihren Kindern

Kylie Jenner (27) genießt derzeit einen traumhaften Sommer in Italien und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern, Stormi (7) und Aire (3), zeigt sich die Unternehmerin und Social-Media-Ikone bei entspannten Momenten unter der toskanischen Sonne. In einer Serie von Fotos, die sie am 2. Juli mit den Worten "italian summer yes pleaseeee" kommentierte, sieht man unter anderem Aire, wie er eine herzförmige Pizza genießt, sowie Stormi und ihre Mutter beim gemeinsamen Nickerchen auf einer Decke. Videos und Bilder der beiden Kinder zeigen sie beim Malen, Spazierengehen, Abendessen und Schwimmen – eine Sommeridylle, die pure Entspannung ausstrahlt.

Nicht nur in der Toskana, auch in Venedig verbrachte Kylie kürzlich Zeit mit ihren Kindern. Dort wurde sie während der Hochzeitsfeierlichkeiten von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) gesichtet und teilte ebenfalls Schnappschüsse von einer Bootstour. Aire auf ihrem Schoß, Stormi lächelnd mit einem Stofftier in der Hand. Für ihre Fans bedeuteten diese seltenen Trio-Aufnahmen einen besonders intimen Einblick in Kylies Leben als zweifache Mutter. Ergänzt wurden die Bilder durch Videos, in denen Stormi den Wind während der Bootsfahrt genießt.

Kylie pflegt ein enges Verhältnis zu ihren Kindern, was sie immer wieder mit liebevollen und humorvollen Momenten auf Social Media zeigt. Erst kürzlich postete sie ein TikTok-Video, in dem Aire und Stormi zu sehen sind, wie sie sie um eine Portion Eis anflehen. Beide hielten Pappschilder mit dem Wort "Bitte" hoch, woraufhin Kylie sie scherzhaft fragte, ob sie es auch verdient hätten. Schließlich gab sie nach – und die Kinder stürmten begeistert los. Ein charmanter Einblick in das herzliche und verspielte Familienleben der drei. Solche Szenen zeigen immer wieder, wie sehr Kylie in ihrer Rolle als Mutter aufgeht.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Aire Webster in Italien

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kids Stormi und Aire in Venedig

