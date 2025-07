Hailee Steinfeld und Josh zeigen sich erstmals nach Hochzeit

Hailee Steinfeld (28) und Josh Allen (29) schlendern jetzt als Ehefrau und Ehemann durch die Straßen. Die Schauspielerin und der Quarterback gaben sich Ende Mai das Jawort und sind nun erstmals seit ihrer Hochzeit in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Das Paar verbrachte den vergangenen Mittwoch in Calabasas, Kalifornien, wo sie laut Just Jared gemeinsam bei Chef's Toys nach Backutensilien stöberten. Wie auf vorliegenden Schnappschüssen zu sehen ist, trug die 28-Jährige dabei ein legeres Outfit aus einer offenen Bluse über einem weißen Tanktop und einer dunklen Jeans. Der Sportler war ebenso lässig unterwegs und trug ein beiges T-Shirt und schwarze Shorts.

Anfang Juni wurde die freudige Nachricht veröffentlicht, dass sich die Turteltauben am 31. Mai bei einer traumhaften Zeremonie das Jawort gegeben haben. Auf Bildern, die People veröffentlichte, ist zu sehen, wie sich die Pitch Perfect-Berühmtheit und der NFL-Star vor dem Traualtar zärtlich küssten und ihr Liebesglück damit besiegelten. Hailee trug ein schulterfreies Brautkleid und kombinierte dazu schulterlange Handschuhe und einen bodenlangen Schleier. Ihr Haar war zu einem eleganten Dutt zusammengesteckt. Josh wählte für die Hochzeit einen schicken schwarzen Smoking mit einer weißen Einsteckblume.

Hailee und Josh gehen bereits seit rund zwei Jahren gemeinsam durchs Leben – doch sie hielten ihre Beziehung über die ersten Monate hinweg aus der Öffentlichkeit heraus. Erst im Juli 2024 machten sie es mit einem romantischen Foto auf Social Media offiziell. "Sie haben sich von Anfang an Hals über Kopf ineinander verliebt", schwärmte ein Insider gegenüber People von ihrer Verbindung. Im November des vergangenen Jahres ging der Footballer dann vor seiner Liebsten auf die Knie und machte ihr einen Antrag. Die traumhafte Märchenhochzeit ließ nicht mehr lange auf sich warten.

