Isi kann sexuelle Fantasien nicht mit Kader Loth ausleben

In der Ehe von Ismet Atli (54) und Kader Loth (52) ist die Luft raus. Aber nicht nur ihn auf der mentalen Ebene – auch die physische Beziehung zwischen den beiden ist in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen, wie Isi im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast ausplaudert. "Es ist aber nicht nur, dass sexuell die Luft raus ist. Als Mann hat man ja so ein Schwein in sich – und das verschwindet nach ein paar Jahren. Und das möchtest du eigentlich gerne wieder sein, im Bett. Vielleicht habe ich auch ein paar perverse Veranlagungen, die ich nicht ausleben kann", verrät er.

Die Zeiten, in denen Kader Isis Vorlieben mit ihm auslebte, seien vorbei: "Leider nicht mehr. Das Problem ist schon seit ein paar Jahren da." Auch Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit auszutauschen, sei für Kader zudem immer ein Tabu gewesen. Nichtsdestotrotz sei der Reality-TV-Star für den 54-Jährigen noch "eine der schönsten Frauen" – und das werde sich auch nicht ändern. Aktuell ist die Beziehung der beiden auf Eis gelegt – als sie noch ein Paar waren, habe Isi aber nie etwas mit einer anderen Frau gehabt, auch wenn seiner Ehepartnerin solche Gerüchte zugetragen wurden.

Auch mit Promiflash hat der Unternehmer beim Howdy Honey von Hej Mates über seine Ehekrise gesprochen. Dabei gestand Isi, dass er und Kader sich in ihrer langjährigen Beziehung "aus den Augen" verloren hätten. Seit 18 Jahren waren die beiden TV-Bekanntheiten ein Paar. 2017 gaben sie sich sogar das Ja-Wort.

