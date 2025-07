Fahndung? Polizei Neuss äußert sich zu Calantha-Wollny-Fall

Calantha Wollny (24), die Zuschauer vor allem als Teil der Familie Wollny aus dem Reality-TV kennen, geriet unfreiwillig in die Schlagzeilen. Ihre Mutter Silvia Wollny (60) behauptete im Netz, dass die Polizei nach ihrer Tochter und deren Freund Alex suche. Silvia ging sogar so weit, die Adresse der zuständigen Polizeidienststelle zu nennen und bat ihre Follower, bei der Suche zu helfen. Nun bringt die betroffene Polizeidienststelle in Neuss Licht ins Dunkel und stellt die Situation ein für alle Mal klar. "Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat keine Vermisstenanzeige zu Frau Wollny vorliegen", heißt es auf Anfrage von TVMovie.de.

Calantha teilte diese Neuigkeiten prompt in ihrer Instagram-Story und zeigte sich überglücklich: "Es hat ein Ende... ich weine gerade vor Freude, wirklich, Leute. Danke an jeden, der zu mir gestanden hat und mir geglaubt hat." Schon nach dem öffentlichen Suchaufruf ihrer Mutter meldete sich Calantha bei ihrer Community im Netz zu Wort und erklärte: "Hiermit stelle ich klar, dass die Polizei nicht nach mir, Calantha Wollny, sucht, so wie von meiner Mutter öffentlich angegeben." Zusätzlich kündigte Calantha rechtliche Schritte gegen die Verbreiter der Falschinfo an.

Dass es zwischen Silvia und Calantha immer wieder öffentlich zum Eklat kommt, zeigt sich bereits seit Jahren. Es begann mit der Übertragung des Sorgerechts für Calanthas Tochter Cataleya an ihre Großmutter. In der Vergangenheit berichtete Calantha von schweren persönlichen Herausforderungen, darunter eine Phase der Obdachlosigkeit und gesundheitliche Probleme wie Gürtelrose, die möglicherweise stressbedingt auftraten. Die zerrüttete Beziehung zu ihrer Mutter und die damit verbundenen Spannungen scheinen ihren Tribut zu fordern und lassen die junge Mutter keine Ruhe finden – weder privat noch in der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / randale_caly Calantha Wollny macht ein Selfie

Anzeige Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / calantha_official Calantha Wollny, TV-Bekanntheit