So sieht Ex-GZSZ-Star Franziska van der Heide heute aus

Franziska van der Heide (33), die von 2013 bis 2015 die Rolle der rebellischen Mieke "Mieze" Lutze in der beliebten RTL-Soap GZSZ spielte, ist kaum wiederzuerkennen. Die damals für ihre abrasierten Haare und Piercings bekannte Schauspielerin hat sich nach ihrem Ausstieg komplett verändert. Statt des punkigen Looks zeigt sich die 33-Jährige heute deutlich zurückhaltender und eleganter. Von der Straßenkind-Rolle ist im wahren Leben nichts zu spüren: Franziska hat sich nicht nur optisch, sondern auch beruflich weiterentwickelt.

Mit nur 16 Jahren zog die gebürtige Kasselerin nach Berlin, um an ihrer Karriere als Schauspielerin zu arbeiten. Nach ihrem Schauspielstudium am Europäischen Theaterinstitut Berlin war sie vor "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bereits in Theaterproduktionen und Kurzfilmen tätig. Den Durchbruch brachte schließlich die Rolle der Mieze, die sie in fast 500 Folgen verkörperte. Nach ihrem Ausstieg war Franziska unter anderem in der Krankenhausserie "Bettys Diagnose" sowie in mehreren Mini- und Kurzfilmprojekten zu sehen. Von 2019 bis 2021 spielte sie außerdem in der Daily Soap Alles was zählt die Figur Ina Ziegler.

Privat scheint Franziska einen vielseitigen Lebensstil zu genießen. Neben der Schauspielerei hält sie sich mit Sportarten wie Volleyball, Tanzen und Kickboxen fit. In einem Interview mit RTL verriet sie einmal, dass sie sich danach sehnt, wieder mehr auf Theaterbühnen zu stehen und ihren Alltag als typische Künstlerin auszuleben. Ihr Wandel vom Serienstar zur vielseitigen Schauspielerin mit Familiensinn und Vorliebe für einen gesunden Lebensstil unterstreicht ihre Persönlichkeit, der nichts mehr von der ehemaligen "Mieze" anhaftet. Ob es ein Comeback in den Kolle-Kiez geben könnte, bleibt zwar offen, doch die Türen stehen ihr durchaus offen.

