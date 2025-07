Letztes Interview: Michael Madsen verteilte Lob und Kritik

Hollywood trauert um Michael Madsen (67), der am vergangenen Donnerstag in seinem Haus in Malibu tot aufgefunden wurde. Kurz vor seinem Tod nahm der Schauspieler an Stephen Baldwins (59) "One Big Movie"-Podcast teil und nutzte die Gelegenheit, um einige ungewöhnliche Bemerkungen zu machen. Während er Alec Baldwin (67) für dessen Talent lobte und Anekdoten vom Set des Films "The Getaway" mit ihm teilte, zeigte er gegenüber Johnny Depp (62) weniger Begeisterung. Michael bezeichnete Johnnys Leistung in "Donnie Brasco", wo dieser an der Seite von Al Pacino (85) agierte, als "überbewertet". "Es machte keinen Sinn für mich. Es war leblos", erklärte er.

In dem Interview erinnerte sich Michael auch an seine Sammlung von Filmplakaten, die er 2018 verlor, als sein Haus bei einem Feuer in Malibu zerstört wurde. Die Atmosphäre während des Gesprächs wurde heiterer, als Stephen spontan seinen Bruder Alec anrief. Alec erinnerte sich lachend an drehfreie Tage bei "The Getaway" und Michael erzählte, wie Alec mit einer lustigen Mischung aus lateinamerikanischem und Chicago-Akzent einem Anrufer antwortete, der eigentlich nach "Mr. Mason" fragte. Trotz diese Anekdoten ließ Michael es sich nicht nehmen, erneut Johnnys Darstellung in "Donnie Brasco" zu kritisieren: "Es hat für mich einfach nicht funktioniert."

Michael, bekannt aus Quentin Tarantino (62)-Klassikern wie "Reservoir Dogs" und "Kill Bill", hinterlässt eine beispiellose Karriere sowie Projekte mit Independent-Filmen, an denen er zuletzt arbeitete. Privat war er für seinen schroffen Humor und seine Direktheit bekannt, mit denen er Kollegen nicht selten ebenso kritisierte wie lobte. Sein letzter Auftritt im Podcast gewährte noch einmal einen unverwechselbaren Einblick in seine Persönlichkeit. "Michael Madsen war eine Ikone in Hollywood und wird von vielen vermisst werden", so seine Manager in einem bewegenden Statement nach seinem plötzlichen Tod.

Schauspieler Michael Madsen im März 2019

Getty Images Stephen Baldwin, Schauspieler

Getty Images Michael Madsen bei der Premiere von "The Hateful Eight"