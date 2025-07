Überflutung: Kim und Nikola Glumac kämpfen mit neuem Drama

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben in ihrer Beziehung bereits einige Höhen und Tiefen durchgemacht. Nach einer Stillgeburt und der darauffolgenden Trennung fanden die beiden Reality-TV-Stars jetzt wieder zueinander und entschieden sich für einen gemeinsamen Neustart. Doch dieser wurde direkt auf die Probe gestellt: In ihrem neuen Zuhause kam es zu einer Überflutung, wie sie in ihren Instagram-Stories berichteten. "Eingezogen und direkt eine Überflutung", kommentierte das Paar die Situation sichtlich genervt.

Neben den Wasserschäden, die umfangreiche Reparaturarbeiten nach sich ziehen, haben Kim und Nikola aktuell mit Chaos an nahezu jeder Ecke ihres neuen Zuhauses zu kämpfen. Beide zeigen sich aber kämpferisch: "So was passiert auch nur uns", scherzen sie mit Galgenhumor, machen dabei aber keinen Hehl daraus, dass ihre Nerven momentan blank liegen. Trotz der Schwierigkeiten hoffen die beiden, ihren Neuanfang bald endlich genießen zu können.

Viele Fans zweifeln schon länger an den Erzählungen des Paares. Auch Kims ehemaliger bester Freund, der Schamane Leo, stellt die Authentizität der beiden Influencer infrage. "Wer so einen Bullshit glaubt, dem ist einfach nicht mehr zu helfen", wetterte er auf Instagram. Laut dem Geisterheiler seien die Geschichten von Kim und Nikola mit einem "Drehbuch" zu vergleichen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Influencer

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und der Schamane Leon Shankara

