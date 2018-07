Die Netz-Welt trauert um Ryker Gamble, Megan Scraper und Alexey Lyakh. Für ihren Blog “High On Life” reisten sie seit Jahren gemeinsam an die schönsten Orte der Welt – nun wurden die abenteuerlichen Ausflüge den Reisebloggern zum Verhängnis. Laut Polizeibericht hatte das Trio in einem natürlichen Becken oberhalb der Shannon-Wasserfälle gebadet, als Alexeys Freundin Megan plötzlich ausrutschte und hinfiel. Beim Versuch, ihr das Leben zu retten, riss die starke Strömung die zwei Männer ebenfalls mit – gemeinsam stürzten die drei 30 Meter in die Tiefe. Mit einem rührenden Video verabschieden sich jetzt die anderen "High-On-Life"-Mitglieder von ihren geliebten Freunden.

