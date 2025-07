Anstehendes Interview entscheidet über P. Diddys Strafmaß

P. Diddy (55) steht vor der wohl bedeutendsten Herausforderung seines Lebens. Nachdem der Musiker bereits schuldig gesprochen wurde, hängt seine Zukunft nun von einem entscheidenden Gespräch ab, wie Bild berichtet: dem Pre-Sentence Investigation Report, dem Bericht zur Strafzumessung. In einem streng vertraulichen Interview muss sich der Rapper einem Bewährungshelfer vollständig öffnen und detailliert von seinem Leben erzählen. Diese Aussagen fließen zusammen mit weiteren Informationen in ein Dossier ein, das dem Richter eine Grundlage für die Strafzumessung bieten soll. Diddy sitzt seit September 2024 im Metropolitan Detention Center in Brooklyn ein, während ihm eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren drohen könnte. Die Verteidigung plädiert auf Milde und fordert 21 bis 27 Monate, die Staatsanwaltschaft strebt hingegen 51 bis 63 Monate an.

Neben Diddys Aussagen wird die Pre-Sentence Investigation auch Berichte von Opfern, Ermittlungen und sogar Eindrücke von Diddys Verhalten im Gefängnis umfassen. Dabei soll ein unverzerrtes Bild des Musikers entstehen – abseits von Glamour und Erfolg. Richter Arun Subramanian machte bereits deutlich, wie ernst er die Angelegenheit nimmt, indem er die Kaution für den Musiker verweigerte und betonte, dass Diddy bisher keine glaubhafte Wandlung gezeigt habe. Am 3. Oktober soll das endgültige Strafmaß verkündet werden, wobei dem Richter alle Optionen offenstehen, das Strafmaß über die geforderten Zeiträume hinaus anzuheben.

Die Verurteilung stellt einen erschütternden Wendepunkt in Diddys Leben dar. Einst als erfolgreicher Rapper, Produzent und Unternehmer gefeiert, lenken nun Vorwürfe und ein Strafprozess das öffentliche Bild des Musikmoguls. Jüngst wurde eine erneute Klage gegen den Interpreten öffentlich bekannt. Ein weiterer anonymer Kläger beschuldigt Diddy des sexuellen Übergriffs. Wie TMZ berichtet, soll es vor allem um einen Vorfall aus dem Jahr 2020 gehen.

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency P. Diddy, Rapper

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

