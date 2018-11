Melanie Müller (30) liebt es, ihre Fans zu provozieren. Die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin kassiert, besonders seit der Geburt ihrer Tochter Mia Rose (1), regelmäßig Kritik. Ob an dem Besuch mit Baby in der Sauna, einem Aufenthalt mit Mia-Maus am Ballermann oder einem Feierabendbier in Begleitung ihrer Tochter in einer Kneipe – ihre Community hat immer etwas an der jungen Mutter auszusetzen. Jetzt ist es aber mal keine Situation mit dem Nachwuchs, mit dem Melli ihre Follower gegen sich aufbringt!

Aktuell befindet sich die Mallorca-Musikerin mit ihrem Schatz Mike Blümer und ihrem Sprössling im Urlaub auf den Bahamas. Ebenfalls mit von der Partie: Melanies Hinterteil. Ihr komplett textilfreies Popöchen veröffentlichte die ehemalige Kandidatin von Der Bachelor (Staffel von Jan Kralitschka, 42) jetzt völlig ungeniert auf Instagram. Mit einem Sandmännchen und den Worten "Schöne Grüße aus dem Osten" auf die Backen tätowiert, kann sie sich den Text zum Beitrag auch gleich sparen. Die Urlaubsgrüße der besonderen Art kommen allerdings nicht bei allen gut an!

Mit Zeilen wie "Das möchte doch keiner sehen" oder "Hässlich!" machen die User ihrem Unmut Luft. Viele Fans feiern Melanie allerdings auch für ihren humorvollen Einblick und begeistern sich für den freizügigen Schnappschuss. "Was für ein Pracht-Po", freut sich ein Fan über die heiße Kehrseite.

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müllers Popo auf den Bahamas

Anzeige

Marco Gosdschan Melanie Müller mit ihrer Tochter Mia Rose, September 2018

Anzeige

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller auf den Bahamas

Anzeige

Was haltet ihr von Melanies Po-Post? Bisschen drüber. Ich find's geil. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de