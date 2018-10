Ist Melanie Müller (30) etwa keine gute Mutter? Das ist die Frage, die sich gerade einige ihrer Follower im Netz stellen. Immer wieder hält die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihre Community mit den neuesten Schnappschüssen aus ihrem feierlastigen Leben auf dem Laufenden. Ein häufig vertretener Gast auf ihrem Instagram-Feed: ihre kleine Prinzessin Mia Rose (1). Mit ihr hat die Blondine jetzt wieder ein Pic gepostet und damit eine hitzige Diskussion entfacht: Melanie nimmt ihre Tochter mit in ein Ballermann-Szenelokal in El Arenal!

Nach knapp sechs Monaten wilder Partys und feuchtfröhlicher Stimmung ist es für die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin an der Zeit, Abschied von Mallorca zu nehmen – zumindest über die Wintermonate bis zur nächsten Saison. Auf Instagram teilte die 30-Jährige ein Foto mit einigen Angestellten im berühmten "Bierkönig" auf der langen Club-Meile. "Jetzt noch den wichtigsten Jungs aus dem 'Bierkönig' tschüss sagen und mit einem letzten Kümmerling auf die Saison anstoßen", schrieb sie dazu. Was ihren Fans jedoch ein Dorn im Auge ist: Klein-Mia ist mittendrin. Für die Anspielung auf den Schnaps hagelt es ebenfalls Kritik. "Darf man das?", lautete eine empörte Frage im Kommentarfeld. "Was für ein Vorbild", empörte sich eine andere Followerin.

Im Bunte-Interview wehrte sich die Party-Queen gegen die Vorwürfe. "Natürlich reist sie überall mit hin. Natürlich ist sie manchmal mehr Stress ausgesetzt als ein normales Kind", gestand sie. Sie handele aber keineswegs fahrlässig und vernachlässige ihre Tochter auch nicht. Tagsüber sei sie immer zu Hause bei ihrer Kleinen und wenn sie einen Auftritt habe, kümmere sich ein Au-pair-Mädchen aus Kolumbien um sie.

Starpress/WENN.com Lorenz Büffel und Melanie Müller im "Bierkönig"

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller im "Bierkönig" auf Mallorca

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller mit ihrer Tochter Mia Rose (links)

