So krass änderte Melanie Müller im Laufe der Zeit ihren Look

Melanie Müller (37) steht schon seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Angefangen beim Bachelor, übers Dschungelcamp bis hin zu Promi Big Brother ließ sie kaum eines der großen Reality-Formate aus. Während dieser Zeit veränderte sich aber nicht nur ihr Bekanntheitsgrad, sondern auch ihr Aussehen immens. Schon immer hatte Melanie ein auffälliges Äußeres. In ihren ersten TV-Jahren erinnerte der Look der Blondine noch ein wenig an Marilyn Monroe (✝36) mit natürlichen Konturen und dezentem Make-up. Von der Natürlichkeit von damals ist heute jedoch nicht mehr viel übrig: Melanie präsentiert sich nun mit markanten Wangenknochen, voluminösen Lippen und einem streng gestrafften Gesicht.

Dass da nicht nur einmal ein Beauty-Doc am Werk war, kann die Mallorca-Auswanderin wohl nicht verleugnen. Melanie macht aber auch kein Geheimnis daraus, gerne mal nachzuhelfen: Neben mehreren Brustvergrößerungen ließ sie sich ihre Nase korrigieren und griff schon öfter mal zu Fillern und Botox. Zudem ließ sie sich ihre Augenlider straffen und unterzog sich sogar einem Vampir-Lifting. Auf Social Media präsentiert sie stolz die Ergebnisse. Was für den einen oder anderen vielleicht etwas zu viel des Guten sein könnte, scheint für die 37-Jährige genau der Look zu sein, mit dem sie sich superwohl fühlt.

Melanie ist nach wie vor in den Medien präsent – sei es als Ballermann-Sängerin auf Mallorca oder als Gast in TV-Shows. Aber auch abseits ihrer Musik und ihrer Karriere als Realitystar sorgte sie in der Vergangenheit für Schlagzeilen. Mit dem Zeigen eines Hitlergrußes brachte sie sich im vergangenen Jahr einen Skandal ein: Gegen das gefällte Urteil legte Melanie Berufung ein und wird deswegen noch in diesem Jahr erneut vor Gericht stehen. Privat ist die Entertainerin Mutter von zwei Kindern, die sie sich mit ihrem Ex-Partner Mike Blümer teilt. Die beiden trennten sich 2021 – inzwischen ist sie wieder glücklich vergeben und lebt gemeinsam mit ihrem Andreas Kunz auf der balearischen Insel.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Melanie Müller vor Gericht in Leipzig, 2024

Getty Images Melanie Müller im Jahr 2013

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Andreas Kunz