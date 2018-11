Cheryl Shepard (52) und ihr Mann Nikolaus Okonkwo sind seit zwölf Jahren glücklich verheiratet. Ihr Liebes-Rezept: Sie führen eine offene Ehe, schlafen also auch mit anderen Männern und Frauen. Dieses Statement schlug hohe Wellen – und zwar nicht nur in den Medien. Die gebürtige Amerikanerin bekam danach etliche Nachrichten von Fans, die ihr Fragen über Sex und Beziehungen stellten. Das brachte die Schauspielerin auf eine Idee: Sie schrieb einen fiktionalen Erotik-Roman – pikante Bettgeschichten inklusive.

Im Interview mit Bild plauderte Cheryl nun aus dem Nähkästchen und verriet erste Details zu der Handlung ihres Buches: Im Groben geht es um eine verheiratete Frau über 50, die verschiedene Liebes- und Sex-Abenteuer erlebt. Die Botschaft, die sie mit der Story vermitteln will, ist ganz klar: "Ich will Frauen ermutigen, offener über ihre Sexualität zu sprechen. Sex ist Lust und oft mit Liebe verbunden, er ist eine Form der Kommunikation und gesund."

Der Rote Rosen-Star habe festgestellt, dass besonders das weibliche Geschlecht bei dem Thema große Hemmungen habe. "Über Körperteile wie Hand oder Fuß können sie sprechen, aber Worte wie Penis oder Scheide bekommen sie nicht über die Lippen", erklärte die Serien-Darstellerin. Auch die Übertragung von Krankheiten will sie – in Absprache mit einer Sexualtherapeutin – in dem Werk behandeln.

P.Hoffmann/WENN.com Nikolaus Okonkwo und Cheryl Shepard bei einer Gala in Hamburg

Anzeige

Becher/WENN.com Cheryl Shepard, Schauspielerin

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Cheryl Shepard beim Leipziger Opernball

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de