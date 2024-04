Tiefer Einblick: Leni Klum verzaubert in freizügigem Kleid!

Leni Klum (19) ist gerade dabei, sich eine eigene Karriere in der Modewelt aufzubauen. Als Teil dessen erschien sie vor einigen Tagen bei einem Event der Luxusmarke David Yurman – und sorgte mit ihrem Outfit für ziemlich viel Aufmerksamkeit. Ihr Kleid war an sich eher elegant und schlicht: Sie trug eine bodenlange, schwarze Robe. Die Tochter von Heidi Klum (50) weiß allerdings, wie sie ihren Körper am besten in Szene setzt. Mit dem ultratiefen Ausschnitt des Kleides betonte sie bewusst ihre üppige Oberweite. Dazu kombinierte sie eine schlichte Kette sowie minimalistische Armreifen und einen einzelnen Ring.

Leni steht sehr offen zu ihrem Körper und ist sich ihrer schönen Kurven bewusst. Nicht umsonst ist sie eines der Gesichter für die größten Kampagnen einer italienischen Unterwäschemarke. Doch das kommt nicht bei allen gut an. Erst am Anfang des Jahres ließ sich Moderator Thomas Gottschalk (73) dazu hinreißen, einen fiesen Kommentar über Leni loszulassen. In einer Episode des Podcasts "Die Supernasen" meinte er: "Fürs Modeln war Leni zu klein, aber für Unterhosen hat es gereicht."

Die 19-Jährige ist Heidi Klums älteste Tochter. Im Jahr 2021 erschien sie an der Seite ihrer Mama auf dem Cover der deutschen Vogue. Seitdem steht das junge Model im Rampenlicht und zierte in den vergangenen Jahren gleich die Titelseiten mehrerer Fashion-Magazine. Außerdem durfte sie vor drei Jahren die digitale Berlin Fashion Week eröffnen. Heidi ist mächtig stolz auf ihre Tochter und unterstützt ihren Spross, wo sie nur kann. 2022 durfte Leni sogar als Gastjurorin bei Germany's Next Topmodel dabei sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Leni Klum, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Look von Leni? Ist mir ein bisschen zu freizügig. Richtig cool! Sie sieht toll aus! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de